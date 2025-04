Irmã procura por irmão que foi entregue à adoção ainda bebê na região: “Queria saber como ele está, se está bem”

Na cidade de São José dos Pinhais, a jovem Cássia Alves Silvério, de 25 anos de idade, está em busca do irmão mais novo, que foi entregue a outra família quando ainda era um bebê, por conta de dificuldades enfrentadas pela mãe. Sem notícias do irmão há cerca de duas décadas, ela tenta encontrar alguma pista que leve ao reencontro e construção de laços afetivos com seu irmão.

“Queria saber como ele está. Se está bem”

Cássia não se lembra muito do irmão. Era apenas uma criança quando ele foi entregue para a outra família, quando tinha cerca de um ano de idade. Hoje, com 25 anos, ela sente um vazio e um desejo de encontrar seu irmão. “Queria saber como ele está. Se está bem”, disse à reportagem da Folha. Apesar de não saber muito do irmão, Cássia conta que ele havia sido entregue a uma família na cidade de Carlópolis, na região do Norte Pioneiro do Paraná.

Kátia Alves da Silva Vassão, passava por uma situação muito complicada na época, e precisou entregar seu filho para outra família. Foto: Arquivo Pessoal

A história da família é marcada por dificuldades. A mãe, Kátia Alves da Silva Vassão, passava por uma situação muito complicada na época. Problemas financeiros e emocionais fizeram com que ela tomasse a decisão de entregar o filho mais novo para outra família. “Minha mãe sempre teve problemas psicológicos e nossa família sempre passou por diversas dificuldades”, conta a irmã.

"Não tenho nada dele, nem fotos. Nada mesmo!"

Segundo Cássia, o irmão se chamava Lucas, ou pelo menos esse era o nome que a mãe havia colocado nele. “Não sei se o nome dele foi mudado, mas minha mãe disse que não. Na época, ele tinha só um ano e eu tinha entre 4 e 5 anos. Com essa diferença de idade, ele deve ter por volta dos 19 ou 20 anos de idade hoje em dia”, diz. Cássia também lembra de algumas informações da família que ficou com o irmão.

“Lembro que a mulher que ficou com ele se chamava Cleusa. O marido dela, se não me engano, tinha um apelido, chamado de Moinho, e eles tinham uma casa de ração, que ficava perto de uma Igreja Quadrangular em Carlópolis”, conta.

A falta de informações torna a busca ainda mais difícil. Cassia não tem muito contato com a mãe e reconhece que isso também é um obstáculo. “Não tenho proximidade com ela. Ela tem muitos problemas. Mas essas são as únicas coisas que eu sei.” Mesmo com todas as dificuldades, Cassia não perde a esperança. Ela sonha em reencontrar o irmão e construir uma relação com ele, algo que nunca pôde viver.

“Queria criar um vínculo de irmão, sabe? Até porque minha família não é aquela família unida. Nunca foi. Mas eu queria mudar isso com ele.”

Contudo, Cássia espera que consiga entrar em contato com seu irmão e tentar criar laços com ele. Portanto, aqueles que souberem de informações podem entrar em contato diretamente com Cássia através do telefone (41) 9 9854-8525.