Mulher nua é flagrada dançando no meio da rua

Uma mulher foi flagrada andando e dançando parcialmente nua no meio da Avenida Bonifácio Vilela — popularmente conhecida como Avenida München (Rua do Mc Donald’s)— em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na madrugada do último sábado (19). A via é uma das mais movimentadas da cidade, especialmente durante a noite, por conta dos bares e lanchonetes da região.

O episódio ocorreu por volta das 3h da manhã e foi registrado por pessoas que passavam pelo local. Nas imagens, a mulher aparece sem roupas na parte inferior do corpo, caminhando entre os veículos e motocicletas que trafegavam pela avenida. Em determinado momento, ela chega a dançar ao lado de um carro em movimento, obrigando o condutor a parar para evitar um possível acidente.

Apesar do impacto da cena e da aglomeração de curiosos, não há registro de que a Polícia Militar tenha sido acionada para atender a ocorrência. A identidade da mulher também não foi confirmada até o momento.