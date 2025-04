Petrobras anuncia nova redução no preço do diesel em R$ 0,12 por litro

IMPULSO ECONÔMICO Há 1 dia Convênio com Itaipu Binacional fortalece reciclagem e impulsiona economia em Santana do Itararé Parceria beneficia diretamente catadores de reciclagem do município, viabilizando métodos avançados de coleta e alavancando a economia municipal

PREÇO EM DISPARADA Há 2 meses Preço dos ovos tem alta de até 50% no Brasil Tendência pode ser aumentar ainda mais, segundo representantes do setor