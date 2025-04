Feriadão à vista: Veja dicas de parques para visitar no Paraná e curtir o feriado com sossego

Nada melhor que um feriado prolongado para desacelerar, respirar fundo e curtir com a família e amigos. Neste ano, o “destino” proporcionou esta opção para os brasileiros com o feriado da Sexta-feira Santa, que se une ao sábado, Domingo de Páscoa e ao feriado do Dia de Tiradentes e, para aqueles que ainda não decidiram o que fazer durante estes dias de descanso e querem alguma ideia de lugares para visitar para relaxar, alguns parques no Paraná estarão abertos durante o feriadão, e podem ser ótimas opções de passeio.

Salto São Francisco, uma das maiores cachoeiras do Sul do Brasil. Foto: Viagens e caminhos

Se você é do tipo que recarrega as energias ouvindo o som da água, o Salto São Francisco é praticamente uma “parada obrigatória” durante estes dias. Localizado entre as cidades de Guarapuava, Prudentópolis e Turvo, ele abriga uma das maiores quedas d’água do Sul do Brasil. O visual é de arrepiar, e a trilha até lá é uma experiência à parte. Só não pode esquecer de levar água, protetor solar e de preparar o celular, pois as paisagens de lá são simplesmente “incríveis”.

Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi. Foto: Divulgação

Mas se você é do tipo que gosta de colocar a adrenalina em jogo e quer isso para o seu feriadão, o Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi, é o destino certo. Além de trilhas incríveis, o local é conhecido pelo cânion Guartelá, o sexto maior do mundo em extensão. Também dá pra praticar esportes como rapel e canionismo. Outra dica imperdível é o Vale do Codó, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, perfeito para quem curte paisagens únicas e desafios na natureza.

Vale do Codó, em Jaguariaíva. Foto: Reprodução/Internet

Também existem aqueles que querem algo mais relaxante para curtir em família ou em casal. Para estes, o Parque Estadual Pico do Marumbi, que fica na região de Curitiba, é a melhor opção. O lugar oferece espaço para camping e um contato mais próximo à natureza, sendo considerado um lugar próprio para esvaziar a mente e curtir momentos mais relaxantes.

Parque Estadual Pico do Marumbi. Foto: Reprodução/Internet

Jardim Botânico de Londrina. Foto: Reprodução/Internet

Na região dos Campos Gerais, a cidade de Londrina também oferece opções interessantes, como o Jardim Botânico, de fácil acesso, bonito e é um passeio que todas as idades podem se agradar. Já no Litoral, o Aquário de Paranaguá é perfeito para quem tem crianças ou quer conhecer mais sobre o mundo marinho sem precisar entrar no mar.

Aquário de Paranaguá. Foto: Divulgação

Para mais informações sobre os funcionamentos dos parques, aqueles que se interessarem nestes passeios podem entrar no site do IAT para conferir maiores informações.