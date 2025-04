Chefe do Núcleo de Educação fala sobre mudança de Wenceslau Braz para Jaguariaíva

Na última semana, uma polêmica tomou conta da região após o prefeito da cidade de Jaguariaíva, Juca Sloboda, anunciar sua intenção de transferir o Núcleo Regional de Educação (NRE), que há anos está situado na cidade de Wenceslau Braz. De acordo com o prefeito, Jaguariaíva reúne as condições necessárias para receber o NRE, mas a intenção de mudança não foi aprovada pelo atual Chefe do NRE de Wenceslau Braz, Joaquim Gabriel Faustinoni, que afirmou não ter conhecimento desta intenção antes do assunto estourar nas redes sociais de Juca.

“Primeiramente que nós nem sabíamos desta possível mudança. Não foi conversado ou apresentado o assunto para nós. Foi apenas um desejo do prefeito que surgiu repentinamente”, afirmou.

O pedido de Juca Sloboda foi feito diretamente ao Secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda, em uma reunião na cidade de Curitiba na última terça-feira (08). A pauta foi discutida apenas em caráter preliminar e, segundo o gestor, a solicitação será formalizada nas próximas semanas junto à Secretaria de Estado da Educação (SEED). Portanto, apesar de ser uma pauta ainda em caráter preliminar, o assunto não foi visto com bons olhos pela atual chefia do NRE, que afirmou ser uma mudança desnecessária, e pode acabar gerando prejuízos.

Segundo Joaquim, o primeiro aspecto que torna essa mudança indesejada é pelo fato de que há anos o NRE está sediado na cidade, que é responsável por 29 escolas estaduais de sete cidades da região. Além disso, o que o preocupa é a geração de desempregos que esta mudança poderá gerar indiretamente, tanto para funcionários contratados pelo NRE de Wenceslau Braz, que são moradores de cidades vizinhas como Siqueira Campos e Tomazina, quanto para as escolas, onde funcionários ocupam as vagas de professores que hoje atual pelo Núcleo.

“Somos em 54 funcionários aqui. Caso esta mudança aconteça, eles não vão querer sair todo dia para trabalhar em Jaguariaíva, e isso já foi comentado por eles aqui no Núcleo. Com a transferência do NRE, estes funcionários não atuarão mais pelo NRE. Quem for professor voltará para as escolas, mas quem é contratado ficará desempregado. E outra, quando os professores voltarem para as escolas, quem está ocupando a vaga deles ficará desempregado, e isso é prejuízo para nós”, afirmou Joaquim.

Além de expressar sua profunda desaprovação sobre a transferência do NRE, Joaquim ainda explica que caso a pauta siga para maiores trâmites, haverá uma votação entre as cidades que estão sob concessão de Wenceslau Braz para avaliarem se poderá ou não ser realizada a transferência formalmente.