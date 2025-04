Adultos deixam saúde em segundo plano e sinais de canseira e sonolência podem significar problemas

Na correria da vida adulta, é comum que sinais do corpo passem despercebidos ou sejam minimizados. As responsabilidades do trabalho, da casa e da família acabam tomando prioridade, e é comum que a saúde acabe ficando em segundo plano. Um dos sintomas que mais acabam sendo ignorados pelos adultos é o cansaço, que tende a ser atribuído ao ritmo intenso do dia a dia. Mas quando a fadiga se torna constante, mesmo após noites de sono e alimentação adequada, pode estar sinalizando que algo não vai bem.

O cansaço excessivo é um sintoma que merece atenção, especialmente quando persiste mesmo após uma boa noite de sono e alimentação adequada. Esse estado pode estar ligado a diversas causas, como anemia por deficiência de ferro ou vitamina B12, alterações hormonais e até quadros de depressão. Por isso, é importante buscar avaliação médica para investigar a origem do problema.

“É importante reconhecer que o cansaço persistente pode ser um pedido de ajuda do próprio corpo, um alerta de que algo emocional precisa ser olhado com mais cuidado. Em vez de ignorar esses sinais, é essencial buscar compreensão e acolhimento”, afirma a psicóloga Hellen Martins.

A negligência com a própria saúde se reflete nos números. Muitos adultos procuram ajuda médica apenas quando os sintomas se agravam ou começam a impactar de forma mais intensa a rotina. “Se piorar eu vou no médico”, é o que muitos acabam dizendo, até a situação realmente piorar e tomar proporções drásticas. E isso pode se tornar perigoso, já que a fadiga crônica, ou cansaço acumulado, pode estar ligada a diversas causas físicas e emocionais, como diabetes, hipotireoidismo, apneia do sono, estresse prolongado, ansiedade e transtornos depressivos.

Quando o cansaço vai além do que seria esperado após atividades físicas ou um dia mais exigente, e permanece por dias ou até semanas, é sinal de que algo pode não estar bem. A falta de disposição para tarefas simples, sonolência durante o dia, irritabilidade, dificuldade de concentração, dores no corpo e queda de cabelo são sinais que podem indicar desequilíbrios no organismo.

Vale lembrar que o cansaço, por si só, não é uma doença, mas sim um sintoma. Em muitos casos, é a forma que o corpo encontra para pedir ajuda. O que parece apenas desgaste físico pode ser, na verdade, um sinal de que o organismo está enfrentando dificuldades para absorver nutrientes ou até mesmo lidando com alguma condição de saúde silenciosa.

Além das causas físicas, a saúde emocional é um dos fatores que mais impactam a sensação de energia e disposição. Estresse crônico, ansiedade e depressão estão entre os principais causadores de fadiga persistente. Nesses casos, a exaustão vem acompanhada de insônia, alterações no apetite, tristeza constante e falta de interesse por atividades do cotidiano.

“Em alguns casos, o sono em excesso vem para que a pessoa possa esquecer de problemas, para não lidar com determinadas situações ou para não sentir algo a afligir. Essa atitude, embora pareça inofensiva à primeira vista, pode agravar ainda mais o sofrimento emocional, alimentando um ciclo de inércia e desconexão com a realidade”, explica a psicóloga Hellen Martins.

Contudo, o ideal é buscar orientação médica sempre que a sensação de cansaço não for aliviada com descanso e bons hábitos. Exames laboratoriais simples podem detectar deficiências nutricionais, alterações hormonais ou doenças que interferem diretamente na disposição e no bem-estar.

Seja por problemas emocionais, nutricionais ou qualquer outro problema da vida adulta, é importante que as pessoas se mantenham atentas aos sintomas de cansaço excessivo e analisem se realmente é só a canseira do dia a dia ou se algum outro problema pode estar desencadeando a falta de energia em massa durante os dias.