Casal é preso por tráfico de drogas na região

Um casal com envolvimento com o tráfico de drogas foi preso na tarde desta segunda-feira (14). A ocorrência foi registrada no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes receberam denúncias sobre um homem que estaria praticando o tráfico de drogas na Rua Treze de Maio, no bairro Aeroporto.

Enquanto observavam o local, os policiais perceberam a movimentação de um suspeito e, ao realizar a abordagem, foi encontrado em sua posse um pino de cocaína. Indagado sobre a situação, o suspeito revelou que havia mais drogas em sua casa. Chegando na residência, os agentes flagraram o momento em que uma mulher tentou fugir, mas acabou detida. Durante as buscas, foram localizados 20 pinos de cocaína, uma porção da mesma droga, 26 gramas de crack, além de outros objetos que caracterizam o tráfico.

Frente aos fatos, o casal foi preso e encaminhado juntamente com a droga e objetos apreendidos até a delegacia da Polícia Civil.