Veja dicas de como impulsionar seu negócio e “bombar” em vendas com as redes sociais

Redes sociais tem sido as maiores ferramentas para aumentar as vendas atualmente. Foto: Reprodução/Internet

Em um mundo cada vez mais conectado, as redes sociais se tornaram algo muito além da simples comunicação entre as pessoas, e sim em ferramentas indispensáveis para empresas que desejam aumentar suas vendas e microempreendedores que querem divulgar seus serviços ou produtos sem ter muitos gastos. Com bilhões de usuários ativos diariamente, plataformas como Instagram, Facebook, TikTok e LinkedIn oferecem oportunidades únicas para alcançar e engajar clientes em potencial.

Contudo, embora as redes sociais sejam atualmente uma das principais ferramentas de vendas, muitas pessoas ainda têm receio de usá-las por não saberem por onde começar, seja com vídeos, postagens ou anúncios. Pensando nisso, a reportagem da Folha reuniu algumas dicas fundamentais para quem deseja dar os primeiros passos e começar a vender com sucesso nas plataformas digitais.

Antes de qualquer ação, publicação ou ideia, é fundamental entender quem é o seu cliente ideal. Se você vende roupas para mulheres, por exemplo, obviamente seu público será o feminino, assim como alguém que tenha uma loja de vídeo games terá seu público mais voltado para os jovens, embora existam muitos adultos que ainda curtem jogar um bom jogo.

Portanto, é importante saber o que o seu público costuma consumir em conteúdo, como vídeos no Instagram e no TikTok, se gostam de tendências rápidas, se preferem conteúdos que estejam no auge ou retrô, cores vibrantes ou linguagem descontraída. Tudo isso define o começo dos anúncios nas redes sociais, e uma outra dica é: nada de comunicação formal ou sem vida, o que as pessoas gostam é descontração.

Planejar o conteúdo e tentar se apresentar o máximo possível nas publicações pode te aproximar dos clientes. Foto: Reprodução/Internet

Após entender os gostos do seu público, é importante planejar um conteúdo relevante e engajador. Criar uma propaganda com uma foto do produto, preço e escrever “Garanta já o seu” é algo fácil, mas que está sendo ultrapassado. Investir em vídeos, depoimentos de clientes, postagens interativas e até mesmo trends garantem mais acessos aos produtos.

Vídeos curtos, mas que mostram diversos aspectos do produto são os que mais são vistos atualmente. Os famosos unboxings também têm se destacado. Antes, os unboxings eram mostrados apenas quando alguém comprava algum produto, mas hoje em dia é comum ver vendedores mostrando o que acompanha o produto, desembalando e mostrando o produto completo em vídeos mais rápidos.

Utilizar os recursos interativos também são grandes ferramentas para alcançar mais vendas através das redes sociais. Criar enquetes, perguntas nos stories ou sorteios apenas para seguidores são alguns recursos que aumentam o engajamento e aproximam a marca do consumidor.

Ofertas! Se tem uma coisa que os consumidores gostam são as ofertas. Portanto, isso também pode ser explorado como uma ferramenta para aumentar o seu alcance nas redes sociais. Divulgar promoções especiais ou ofertas exclusivas apenas para seguidores podem resultar em mais acesso e exclusividade.

Vídeos curtos e propagandas bem elaboradas estão sendo as principais ferramentas para alavancar as vendas. Foto: Freepik

É comum que as lojas divulguem uma foto do produto com um botão “enorme” e vermelho, às vezes amarelo, escrito “Super Oferta” para tentar chamar a atenção, mas os vídeos curtos são os que mais ganham acesso ultimamente, sem contar que se você fizer um vídeo mostrando seu rosto e seu próprio produto pode ser algo ainda mais exclusivo da sua marca.

As vendas online ganham ainda mais relevância em datas especiais, como a Páscoa e o Dia das Mães, quando o consumo é impulsionado por apelos emocionais e o desejo de presentear. Nessas ocasiões, as redes sociais funcionam como vitrines digitais, permitindo que empresas alcancem seus clientes de forma rápida, personalizada e com baixo custo. A praticidade de comprar sem sair de casa, aliada a promoções temáticas, embalagens especiais e frete facilitado, transforma essas datas em oportunidades valiosas para aumentar o faturamento e fidelizar consumidores.

Ainda existem outras formas de conquistar mais vendas e alcançar um público maior nas redes sociais. Com a compra de anúncios, os usuários impulsionam ainda mais seus conteúdos e conseguem aumentar o engajamento, o que pode resultar em ainda mais vendas. Portanto, este método exige investimentos, que nem sempre são os mais baratos.

Contudo, perante um cenário cada vez mais digital e competitivo, aproveitar o potencial das redes sociais para aumentar as vendas deixou de ser apenas uma alternativa e se tornou uma necessidade. Com estratégias simples, como a produção de conteúdo relevante, o uso de influenciadores, promoções direcionadas e o acompanhamento de resultados, é possível transformar seguidores em clientes fiéis.