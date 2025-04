Homem ameaça matar mulher durante confusão e acaba preso em Jacarezinho

Na madrugada desta sexta-feira (11), um homem foi preso em Jacarezinho após se envolver em uma discussão com sua convivente e ameaçar matar a mulher quando saísse da prisão. O homem estava desde o dia primeiro de abril em uma “saidinha” do sistema prisional, e voltaria para a prisão no próximo sábado (12).

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender à ocorrência, que foi registrada na rua Elizabeth, no Jardim Alves. Durante o acionamento, a solicitante havia informado à polícia que estava discutindo com seu convivente e que havia sido ameaçada por ele.

Segundo a mulher, o desenvolvimento entre os dois começou devido a algumas postagens feitas pelo homem na conta do Facebook dela. A discussão foi se intensificado, e a mulher chegou a pedir para ele sair da casa. Diante disso, ele se negou a sair da residência, e a mulher disse que chamaria a polícia, momento em que ele a ameaçou, afirmando que poderia ser preso, mas que, ao sair da prisão, a mataria.

Chegando no local indicado pela solicitante, os dois ainda estavam discutindo. Frente aos fatos, ambos foram conduzidos para a delegacia, para apreciação do caso pela autoridade policial. Na delegacia, o indivíduo afirmou que estava em uma “saidinha” do sistema prisional, com retorno previsto para o próximo sábado (12).