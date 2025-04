Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Wenceslau Braz

Durante a tarde da última quinta-feira (10), uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Ação foi desenvolvida na Vila Formosa por conta de um mandado de prisão que estava em aberto.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, a operação foi realizada na rua Pinhalão, na Vila Formosa, em cumprimento ao mandado de prisão que estava em aberto. Durante a diligência, os policiais realizaram a abordagem do indivíduo, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Após ser informado sobre o mandado, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Pronto Socorro local e, posteriormente, foi entregue ao DEPEN de Wenceslau Braz, onde permanecerá à disposição da Justiça.