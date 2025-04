Prefeitos da AMCG participam de reunião na Itaipu Binacional nesta sexta-feira

Prefeitos e prefeitas da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) estarão em Foz do Iguaçu nesta sexta-feira (11) para participar de reuniões com a diretoria da Itaipu Binacional. Durante o encontro, haverá um diálogo sobre as ações que vêm sendo realizadas com foco no desenvolvimento das cidades. Os gestores também conhecerão uma nova cartilha de editais da Itaipu e realizarão uma visita técnica à usina.

A presidente da AMCG e prefeita de Imbaú, Dayane Sovinski, destaca que a agenda promete trazer bons frutos aos municípios. “Será uma grande oportunidade para todos os prefeitos e prefeitas da nossa região. A Itaipu Binacional possui uma extensa lista de contribuições aos municípios, inclusive em Imbaú, favorecendo o nosso desenvolvimento. É uma parceria que já traz muitos benefícios para a sociedade como um todo. Em nome dos gestores da região, agradeço ao Núcleo Socioambiental da Itaipu pelo convite”, afirmou.

O tesoureiro da Associação e prefeito de Tibagi, Rildo Leonardi, também comentou o compromisso. “É um encontro importante para que os municípios estreitem ainda mais essa boa relação com a Itaipu. Eles têm desenvolvido projetos sociais e de infraestrutura que vêm beneficiando muitas cidades do Paraná, especialmente nos Campos Gerais. Tibagi, inclusive, já foi contemplado anteriormente com essas iniciativas. Somos o segundo maior município em extensão territorial do estado, e isso gera desafios. A Itaipu chega em um bom momento e poderá nos ajudar em ações futuras”, disse.

A prefeita de Carambeí, Elisangela Pedroso, exaltou o trabalho da Itaipu e citou o exemplo da cidade. “Esse encontro é de suma importância para que todos os prefeitos conheçam um grande patrimônio do Paraná, que é a Itaipu Binacional, bem como os programas e incentivos que ela oferece aos municípios, principalmente voltados à questão da sustentabilidade. Fomos contemplados com um projeto de aproximadamente R$ 3 milhões, que inclui a instalação de placas fotovoltaicas. A Prefeitura de Carambeí, a Secretaria de Obras, escolas e CMEIs contarão com energia solar”, lembrou.

De acordo com o prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda, a proximidade com a Itaipu é fundamental. “É uma fonte muito importante de recursos para os municípios. Em Jaguariaíva, já tivemos três projetos aprovados, que estão em andamento e são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Um na área da coleta seletiva, outro na pavimentação e um terceiro na área de energia solar”, exemplificou.

O prefeito Henrique Carneiro, de Piraí do Sul, também exaltou o encontro que ocorrerá nesta sexta-feira (11). “Estamos nos preparando para uma visita muito importante à Itaipu Binacional, que representa uma grande oportunidade para Piraí do Sul e para toda a região dos Campos Gerais. A expectativa é fortalecer os laços institucionais com uma das maiores referências mundiais em geração de energia e sustentabilidade. Acreditamos que essa aproximação com a Itaipu pode gerar frutos muito positivos, com possibilidades reais de parcerias nas áreas de meio ambiente, educação, turismo e desenvolvimento regional”, projetou.

Segundo Gerson Nunes, prefeito de Sengés, será uma honra representar o município nesse evento, ao lado das lideranças dos Campos Gerais. “Participar desse momento é uma grande oportunidade para nossa cidade e para toda a região. Essa parceria fortalece os municípios, abre caminhos para novos projetos e mostra que estamos juntos, buscando crescimento e inovação", reforçou.

Para o prefeito Zélio Bittencourt, de Ventania, o apoio viabilizado pela Itaipu junto aos municípios de menor porte tem gerado um impacto positivo. “A AMCG sempre procura estar presente, defendendo os interesses da região. A participação neste encontro será muito importante para os municípios. Somente na nossa cidade, já tivemos um investimento de R$ 1,7 milhão com apoio da Itaipu. Esperamos poder avançar ainda mais em novos projetos futuramente”, afirmou.

O prefeito de Porto Amazonas, Elias Gomes da Costa, revelou sua expectativa para o encontro. "Estamos animados e bem esperançosos com essa reunião. Já temos alguns convênios com a Itaipu que têm nos auxiliado muito, seja na questão ambiental ou mesmo na área assistencial. Ir até lá nos deixará mais próximos, ampliando ainda mais essa parceria. Poderemos conhecer as novidades que a própria Itaipu estará propondo neste ano, em termos de parcerias e de novas linhas de investimento”, destacou.