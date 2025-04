GIRO PARANÁ

Dia D

No Paraná, o Dia D de vacinação acontecerá no dia 10 de maio de 2025, com foco na imunização contra a covid-19 e a gripe, especialmente voltada para crianças e adolescentes. A partir de segunda-feira, 14 de abril, uma força-tarefa será iniciada nas escolas para atualizar as carteiras de vacinação dos estudantes. A ação tem como objetivo aumentar as coberturas vacinais e prevenir doenças como sarampo e poliomielite. Para que a vacinação seja realizada nas unidades escolares, é necessária a autorização dos pais ou responsáveis.

Irregularidades

A Secretaria Estadual da Fazenda do Paraná divulgou uma auditoria que revela que 33% das entidades sociais cadastradas no programa Nota Paraná estão com recursos bloqueados devido a irregularidades. As infrações mais comuns incluem a falta de prestação de contas e a documentação inadequada. O governo estadual exige que as entidades regularizem sua situação para retomar o recebimento de recursos. O programa, que destina parte do ICMS arrecadado a instituições sociais, tem como objetivo apoiar a ação de entidades que atuam em diversas áreas de relevância social.

Café Paraná

Durante a ExpoLondrina, o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Márcio Nunes, anunciou uma grande mudança no Concurso Café Qualidade Paraná. Os prêmios para os primeiros colocados no concurso, que visam incentivar a produção de cafés de alta qualidade, passarão de R$ 8 mil para R$ 16 mil. A medida visa fortalecer a competitividade do café paranaense, tanto no mercado nacional quanto internacional. Nunes destacou a importância do concurso para valorizar os produtores locais, destacando o estado como um grande polo de qualidade na produção do café.

Monitoramento Ambiental

O Instituto Água e Terra (IAT) lançou recentemente a plataforma MonitoraPRAD, que utiliza imagens de satélite para monitorar áreas em recuperação ambiental no Paraná. A nova ferramenta visa garantir maior eficiência e transparência nos processos de restauração das áreas degradadas. Além disso, o IAT estabeleceu novas diretrizes para os projetos de recuperação, com o objetivo de otimizar os resultados e contribuir para a preservação do meio ambiente no estado.

Indicada

A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes, assistente social com vasta experiência em políticas públicas, pode retornar ao governo federal para assumir o Ministério das Mulheres. Formada em Serviço Social pela UEL, Márcia já ocupou cargos de destaque em gestões anteriores. Fontes ligadas ao PT indicam que a nomeação está em discussão e, caso confirmada, ela poderá contribuir significativamente para a gestão das políticas voltadas às mulheres no Brasil, trazendo sua expertise para um ministério de extrema importância.

Concurso Público

A Prefeitura de Curitiba anunciou a abertura de um concurso público para reforçar o efetivo da Guarda Municipal. Cumprindo uma promessa do prefeito Eduardo Pimentel (PSD), o concurso será o primeiro da atual gestão e visa aumentar o número de guardas municipais, que atualmente somam 1.426, um número considerado insuficiente para as demandas de segurança da cidade. O edital está em fase de elaboração e deve ser publicado ainda no primeiro semestre deste ano, atendendo à crescente necessidade de segurança nas escolas, praças e vias públicas da capital paranaense.

Celebração

O deputado estadual Alexandre Curi (PSD) comemorou seu 46º aniversário com uma festa que teve como destaque um bolo de chocolate e morango. O evento reuniu familiares, amigos e colegas de partido, além de diversas lideranças políticas que felicitaram o deputado, conhecido por sua atuação no cenário político do Paraná. Em seu discurso, Curi agradeceu a presença de todos e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do estado, fortalecendo ainda mais sua imagem entre os eleitores e líderes locais.

Alertas Climáticos

O Paraná enfrenta condições meteorológicas adversas, com 49 municípios em alerta para temporais, conforme divulgado pelas autoridades meteorológicas. As regiões mais afetadas incluem o oeste, sudoeste e centro-sul do estado. A previsão é de chuvas intensas, rajadas de vento e risco de granizo. A população é orientada a adotar precauções, como evitar áreas de alagamento e buscar abrigo seguro. O alerta permanecerá em vigor até o final da semana, com monitoramento constante das condições climáticas.

Disputar o Senado

Eduardo Ribeiro, presidente nacional do partido Novo, afirmou que o ex-deputado Deltan Dallagnol deve ser candidato ao Senado nas eleições de 2026. Segundo Ribeiro, Deltan tem apoio interno dentro do partido e possui o perfil necessário para disputar o cargo. Apesar de ter perdido o mandato por decisão do TSE, Dallagnol continua ativo politicamente e seu nome circula como uma forte candidatura ao Senado. A possível candidatura ainda precisa ser formalizada pelo partido.

Lideranças Regionais

O secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Guto Silva, confirmou sua participação como palestrante no Encontro de Lideranças Regionais, que ocorrerá de 28 a 30 de abril em Curitiba. O evento será uma importante oportunidade para discutir estratégias de desenvolvimento para o Paraná, com foco em inovação e gestão pública eficiente. Líderes municipais de diversas regiões do estado são esperados para o evento, que se configura como um marco no planejamento estratégico do governo estadual.

“O Crime Não Compensa”

A Polícia Rodoviária Federal lançará no próximo mês o documentário “O Crime Não Compensa”, que retrata as operações de combate ao crime nas rodovias brasileiras. O filme destaca as ações de apreensão e patrulhamento da PRF e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da segurança nas estradas. A estreia está prevista para o próximo mês, e o documentário estará disponível nas principais plataformas digitais, ampliando a discussão sobre a segurança nas rodovias do Brasil.