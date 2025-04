Grupo de dança brazense promove dia especial para mulheres com o “Café das Prendas”

Evento contou com palestras, música e muita diversão para as participantes. Foto: Divulgação

No último sábado (05), o Grupo de Dança Eu Sou do Sul, da cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, promoveu um evento voltado para o Mês das Mulheres, com diversas atividades voltadas para a celebração das mulheres, aprendizado e reflexões sobre diversos aspectos da vida feminina.

Denominado como “Café das Prendas”, o evento foi realizado pelo segundo ano consecutivo no município, buscando promover momentos de lazer e diversão para as mulheres. Durante o evento, as mulheres participaram de palestras, curso gratuito, show ao vivo e muitas outras atividades que garantiram o entretenimento durante o dia.

A pastora Fabiana Ribeiro abriu as atividades, discutindo a figura feminina na Bíblia e a dança como um instrumento de aproximação de Deus. Na sequência, a psicóloga Maria Cristina Coutinho abordou a valorização da mulher, promovendo dinâmicas que envolveram e encantaram todas as participantes.

"Eu nem sabia que havia tantas coisas para ouvir e aprender. Será um dia que ficará registrado em minha memória", concluiu a professora do Grupo de Dança Eu Sou do Sul, e organizadora do evento, Ana Paula Rodrigues Morales de Brito. Ação foi realizada na Chácara Bassani, às margens da PR-092, em Wenceslau Braz. Foto: Divulgação

Além das palestras, o evento ofereceu gratuitamente um curso de automaquiagem, apoiado pela Ebella Cosméticos, e foi animado com guloseimas, sorteios e música ao vivo, com a apresentação da cantora Léia Alves, de Siqueira Campos.

Ana Paula destacou que as ações do Grupo de Dança Eu Sou do Sul vão muito além da dança, reunindo tradições e promovendo ações que se destacam na sociedade. "Oferecemos uma série de atividades que vão desde rodas de chimarrão até experiências de fé, como a apresentação que realizaremos em Aparecida, pelo terceiro ano consecutivo. Também estamos engajados em diversas questões sociais na região", afirmou.