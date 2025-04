GIRO PARANÁ

Avanços

Durante o Aerp Day, realizado em Las Vegas (EUA), o governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) apresentou os avanços econômicos do Paraná. Ele destacou o salto do PIB estadual, que passou de R$ 440 bilhões em 2018 para R$ 718,9 bilhões em 2024. Outro dado relevante foi a taxa de desemprego, que caiu para 3,3%, o menor índice desde 2012. O governador também defendeu a modernização da legislação de radiodifusão e pediu tratamento igualitário entre rádios e big techs.

Tecnologia em pauta

Ainda nos Estados Unidos, Ratinho Júnior se reuniu com Eduardo López, presidente do Google Cloud para a América Latina. O encontro teve como foco ampliar parcerias para o uso de inteligência artificial na melhoria de serviços públicos. A iniciativa pode impulsionar soluções digitais no estado, com apoio da infraestrutura em nuvem da gigante da tecnologia.

Conexão no campo

O Grupo de Trabalho de Conectividade Rural do Paraná se reuniu em Curitiba para tratar da ampliação do acesso à internet no interior. O estado lidera o avanço nacional, segundo a Anatel, com cobertura rural saltando de 51,73% para 62,21% em apenas um ano. A meta do governo é ousada: chegar a 90% até meados de 2025.

Pelo Enem

A UTFPR abriu inscrições para o Mais Enem, novo processo seletivo que oferece 4,2 mil vagas em 111 cursos de graduação. Os interessados devem ter feito o Enem e não ter zerado a redação. A classificação será feita pela média ponderada das notas do exame.

Fé em movimento

O 7º Fórum Paranaense de Turismo Religioso foi aberto em Foz do Iguaçu com presença do governador em exercício, Darci Piana (PSD). O evento promove a valorização do patrimônio histórico-cultural e estimula o turismo religioso no estado.

Safra promissora

O plantio da segunda safra de milho no Paraná foi concluído com 2,6 milhões de hectares semeados. A produção estimada é de 15,9 milhões de toneladas, segundo o Deral. As lavouras estão em diferentes estágios de desenvolvimento, com 65% em boas condições.

Capacitação em saúde

A Secretaria Estadual da Saúde abriu inscrições para um curso de especialização em Saúde da Família, na modalidade a distância. O objetivo é formar profissionais para atuar na atenção primária, fortalecendo o SUS e melhorando o atendimento à população.

Mais célere

A Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, a criação de uma Câmara Criminal especializada em casos de violência doméstica e familiar. Serão cinco novos cargos de desembargador e dois de juiz. O impacto financeiro anual estimado é de R$ 14,1 milhões.

Alerta contra a dengue

O Ministério da Saúde incluiu 14 municípios do Paraná entre os 80 prioritários para ações de combate à dengue. Cidades como Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo integram a lista. A medida vem em resposta ao aumento expressivo de casos no estado.

Tratamento oncológico

O Paraná conta com 24 hospitais que oferecem tratamento contra o câncer pelo SUS, atendendo cerca de 36,9 mil pacientes. Em destaque estão as unidades Uopeccan e Ceonc, em Cascavel. A Secretaria da Saúde vem implementando melhorias e atualizando o Plano Estadual de Atenção Oncológica.

Segurança nas estradas

A CCJ da Assembleia Legislativa aprovou um projeto que proíbe a construção de novas rodovias estaduais sem acostamento. A proposta, de autoria dos deputados Gugu Bueno e Evandro Araújo (PSD), visa aumentar a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres. O texto segue para a Comissão de Obras antes de ir ao plenário.