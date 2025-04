“Dia do Evangelho” em Jacarezinho tem data confirmada e programação divulgada

Eventos religiosos e shows gospel têm se tornado cada vez mais populares ao redor do mundo, reunindo pessoas de diversas partes em celebrações voltadas para a fé e a espiritualidade. No Norte Pioneiro, a cidade de Jacarezinho se destacará ao aderir ao programa "Dia do Evangelho", uma grande celebração voltada para a religiosidade, que promete reunir um grande público em um evento emocionante e repleto de fé.

De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura Municipal, o evento acontecerá no dia 17 de maio, um sábado, a partir das 19h00, na Praça Rui Barbosa, um local central e de fácil acesso para todos os moradores e visitantes da cidade.

A abertura da celebração ficará por conta da banda Iluminados por Deus, um grupo que se tornou conhecido por suas interpretações emocionantes de músicas religiosas bastante populares. Entre os sucessos que serão apresentados estão canções como Maranata e Leão de Judá, que possuem uma forte ligação com a mensagem de fé e esperança.

Após a apresentação da banda, o evento contará com a participação especial do grupo Trazendo a Arca, um dos maiores nomes da música gospel, que levará ao público uma performance vibrante, cheia de espiritualidade e alegria. O grupo é conhecido por suas músicas que exaltam a presença de Deus e a importância da fé em tempos difíceis, tornando o evento uma oportunidade única de conexão e renovação espiritual para todos que participarem.

Contudo, o Dia do Evangelho em Jacarezinho promete ser uma atração com oportunidades únicas para celebrar a fé e viver novas experiências religiosas através da música e diversão voltadas para a religiosidade.