GIRO PARANÁ

Exportações em alta

O Paraná reafirma seu protagonismo no cenário global de alimentos e bebidas. Em 2024, o estado exportou US$ 14,2 bilhões para 176 países. Os destaques foram soja (US$ 5,3 bi), carne de frango in natura (US$ 3,8 bi) e farelo de soja (US$ 1,4 bi). O número de países que importam mais de US$ 69 milhões do estado quase dobrou: passou de 22 em 2019 para 40 em 2024.

Queijos do Paraná

O programa Campo & Cia convida os produtores de queijo do Paraná a se inscreverem no 2º Prêmio Queijos do Paraná, com inscrições até 1º de maio. A premiação conta com 21 categorias e inclui o Concurso Excelência em Muçarela – Edição Pizza. A avaliação dos queijos acontece nos dias 29 e 30 de maio, em Curitiba.

Extensão universitária

O Norte Pioneiro do Paraná será palco de uma nova etapa da Operação Rondon Paraná, projeto de extensão universitária que mobiliza as sete universidades estaduais. De 10 a 21 de julho, estudantes e professores levarão ações nas áreas de saúde, educação e tecnologia a diversas comunidades da região. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Os municípios interessados em participar têm até o dia 14 de abril para aderir. Em 2023, a operação atendeu mais de 55 mil pessoas em 18 cidades paranaenses.

Segurança no campo

Com ações integradas da Patrulha Rural Comunitária, a Polícia Militar do Paraná conseguiu reduzir em 34,6% os roubos nas áreas rurais entre 2022 e 2024. As ocorrências caíram de 502 para 328. Os furtos também recuaram 35%, passando de 5.904 para 3.829 casos. O programa envolve patrulhamentos, visitas às comunidades e vistorias preventivas.

Câmara exclusiva

O Tribunal de Justiça do Paraná encaminhou à Assembleia Legislativa um pedido para criação de cargos necessários à implantação de uma nova Câmara Criminal. O foco será exclusivo em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A proposta visa acelerar os julgamentos e oferecer maior proteção às vítimas, com uma estrutura especializada para lidar com esse tipo de crime, que demanda sensibilidade e agilidade no atendimento jurídico.

Vacinação antecipada

O Paraná largou na frente e antecipou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Em apenas uma semana, 85.934 pessoas foram imunizadas. A meta é vacinar 90% do público-alvo — 4,9 milhões de pessoas, incluindo crianças, gestantes e idosos. Até agora, 1.176.000 doses já foram distribuídas aos 399 municípios.

Retrato da população

Pesquisadores do Ipardes deram início a um levantamento inédito: a Pesquisa por Amostra de Domicílios do Paraná. Na primeira semana, foram realizadas 6.423 entrevistas em 40 municípios. O objetivo é traçar um perfil socioeconômico detalhado da população. A meta é alcançar 60 mil domicílios até junho.

Merenda escolar

Avança na Assembleia Legislativa o projeto de lei da deputada Luciana Rafagnin (PT) que torna obrigatória a compra de alimentos orgânicos da agricultura familiar para a merenda escolar. A proposta prioriza produtos de assentamentos da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas.

Maratona no calendário

A Meia Maratona de Curitiba pode ganhar espaço oficial no calendário de eventos da cidade. A Câmara Municipal manifestou apoio ao projeto do vereador Pier Petruzziello (PP), que busca valorizar o esporte e incentivar hábitos saudáveis. A corrida é realizada tradicionalmente em junho.

Decisões monocráticas

A PEC 8/2021, do senador Oriovisto Guimarães, propõe restringir decisões monocráticas no STF e tribunais superiores. A medida busca reforçar a colegialidade, reduzir o protagonismo individual dos ministros e garantir mais estabilidade institucional. Essas e outras notícias sobre nosso Estado e do Brasil você confere no Portal Cidadão Alerta: https://cidadaoalerta.org.br/.

Imposto de Renda

O deputado federal Luciano Ducci (PSB) defende mudanças na tabela do Imposto de Renda. A proposta prevê isenção para contribuintes com renda de até R$ 5 mil por mês e descontos progressivos para quem ganha até R$ 7 mil. Segundo Ducci, a medida traria alívio econômico para milhões de brasileiros da classe média, além de impulsionar o consumo interno e promover maior justiça fiscal. O projeto será debatido na Câmara dos Deputados.