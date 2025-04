GIRO PARANÁ

Mercado de Trabalho

A deputada federal Luísa Canziani (PSD) participou do lançamento da pauta prioritária da Frente Parlamentar de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento. As propostas visam impulsionar a inovação, a ciência, o desenvolvimento e a inclusão feminina no mercado de trabalho. Presidente da frente, Canziani reforça seu compromisso com o avanço científico e tecnológico do país.

Itinerante

A Assembleia Legislativa realiza a 21ª edição das sessões itinerantes entre os dias 8 e 11 de abril, durante a ExpoLondrina. A programação inclui emissão de documentos pelo TRE, orientação jurídica, atendimento à mulher e palestras sobre comunicação e sustentabilidade.

Justiça ou interesse?

Em discurso no Senado, Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) questionou se a ampliação da faixa de isenção do IR visa justiça social ou ganho político. O senador alertou para o impacto fiscal da medida, que, segundo ele, será compensada com aumento de impostos para outras faixas. Também criticou o uso do FGTS como garantia de crédito e alertou para desequilíbrio entre ações do governo e do Banco Central.

Supermercado

Durante a ExpoLondrina, o governador Ratinho Júnior (PSD) reforçou a parceria do governo com o agronegócio. A feira, que deve movimentar R$ 1,5 bilhão, reúne produtores e lideranças para discutir inovações e políticas públicas para o setor. Ratinho destacou o papel estratégico do agronegócio na economia estadual e reafirmou o apoio a projetos de modernização rural.

Mínimo Regional

O novo piso regional do Paraná foi oficializado por decreto do governador Ratinho Junior (PSD). Os valores, que variam entre R$ 1.984,16 e R$ 2.275,36, beneficiam trabalhadores dos setores agrícola, industrial e comercial sem acordo coletivo. O piso estadual, o mais alto do país, é retroativo a 1º de janeiro e supera o salário mínimo nacional em até 33,28%. A medida deve beneficiar cerca de 1,5 milhão de paranaenses.

Investigação

Ratinho Júnior determinou auditoria no programa Nota Paraná para apurar possíveis fraudes cometidas por entidades sociais beneficiadas com doações. A ação, coordenada pela Secretaria da Fazenda, visa garantir que os créditos fiscais atendam de fato instituições com atuação comunitária. Entidades irregulares poderão ser excluídas do programa e responder judicialmente.

Investigação II

As investigações no Nota Paraná identificaram uso indevido de recursos por pessoas físicas e instalação de urnas sem identificação adequada. Em 2024, os repasses bloqueados somaram R$ 1,2 milhão. Denúncias podem ser encaminhadas pelo telefone (44) 98831-9499.

Energia

Desde 2021, o Paraná licenciou 102 projetos de usinas, consolidando-se como o segundo estado com maior potência instalada do país. Além de ampliar a geração de energia, os projetos incentivam compensações ambientais e preservação de áreas naturais. A meta do governo é manter o ritmo de investimentos até 2026.

Rodovia

Com investimento de R$ 180,9 milhões, o DER/PR iniciou a concretagem da PRC-280, em Pato Branco. A rodovia, que terá pavimento rígido, está com mais da metade das obras concluídas e deve ser entregue no primeiro semestre de 2026. A via será essencial para o escoamento da produção do Sudoeste do estado.

Servidores

O governo estadual autorizou promoções e progressões para 51 mil servidores, incluindo profissionais da educação, segurança e administração. A medida terá impacto anual de R$ 276,3 milhões. Segundo Ratinho Junior, a ação reduz o passivo acumulado nos últimos anos. O pagamento está previsto para o próximo semestre.

65 anos

A Associação Comercial e Industrial de Cascavel comemorou 65 anos de fundação com um encontro entre empresários e lideranças locais. Fundada em 1960, a entidade representa 1.850 empresas de 35 setores e capacitou 1,2 mil trabalhadores neste ano, segundo relatório anual.