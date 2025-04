Tiroteio em bar termina com dois mortos e dois feridos no Norte Pioneiro

Um tiroteio terminou com duas pessoas mortas e outras duas feridas no início da manhã deste domingo (06) na cidade de Jacarezinho, região do Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 07h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo em um bar situado ao bairro Aeroporto. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

Durante o trajeto, os policiais se depararam com uma pessoa caída ao chão próximo a empresa Sincol. O indivíduo apresentava ferimentos no tórax e abdômen sendo acionado o resgate que confirmou o óbito do homem de 35 anos. Um indivíduo de 19 anos que estava acompanhando a vítima relatou que os dois estavam em um bar quando dois indivíduos de 20 e 23 anos chegaram ao local realizando os disparos. Em seguida, ele socorreu a vítima em seu carro, mas ao chegar neste local, o homem de 35 anos desceu do veículo, caminhou por alguns metros e caiu ao chão desfalecido. O local foi isolado.

Continua após a publicidade

Na sequência, os policiais foram informados que três pessoas haviam dado entrada no Pronto Socorro vítimas de disparos de arma de fogo, sendo dois jovens de 21 e 26 anos que estavam recebendo atendimento médico e um de 25 anos que veio a óbito.

Os policiais ainda foram informados que um indivíduo, que seria um dos atiradores, havia dado entrada no Pronto Socorro da cidade de Ourinhos, sendo comunicadas a PM e Polícia Civil de São Paulo para averiguar a informação. Com isso, o indivíduo foi preso em flagrante.

Os corpos das vítimas fatais foram recolhidos pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) e o caso repassado a Polícia Civil. As equipes continuam realizando diligências em busca do segundo atirador. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 190. Não foram divulgadas maiores informações sobre o quadro clínico das outras duas vítimas.