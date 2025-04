Público escolhe nova cor oficial da nova identidade visual da Folha

A Folha Extra pediu a opinião do público e a resposta veio em grande estilo: com 648 votos, o vermelho tradicional foi a cor escolhida pelos leitores para representar a nova identidade visual do jornal. Ao todo, foram 1.347 participações, em uma das ações mais engajadas da história recente do veículo nas redes sociais.

Vale ressaltar que este número é apenas uma estatística média, comparando com o número de leitores que acessam as plataformas digitais da Folha. De acordo com os “insights” da Meta, no mês de março foram mais de 1,4 milhões de visualizações apenas na página do Facebook, o que representa 12% a mais que o mês de fevereiro.

A proposta era simples, mas cheia de significado: entre quatro opções — vermelho tradicional, azul clássico, amarelo vibrante e fundo branco — o público foi convidado a escolher qual cor melhor representa a essência da Folha Extra. A votação foi realizada por meio das redes sociais e alcançou um grande número de leitores, reforçando o vínculo entre o jornal e os seus leitores.

Ficamos muito felizes com a participação expressiva do público. Essa interação mostra que a Folha Extra não é apenas um jornal que informa, mas um projeto coletivo, que caminha lado a lado com seus leitores”

Além do vermelho, que conquistou 48,1% dos votos, o azul clássico ficou em segundo lugar, com 357 votos (26,5%). Em seguida, vieram o fundo branco, com 183 votos (13,6%), e o amarelo vibrante, com 159 votos (11,8%).

A escolha pelo vermelho reforça uma característica já presente na identidade da Folha Extra, já que a cor compõe o balão de fala que representa a logomarca do jornal — um símbolo da liberdade de expressão, da pluralidade de vozes e da força da comunicação regional.

A nova identidade visual, mantendo o vermelho como cor predominante, será aplicada gradualmente em todas as plataformas do jornal, incluindo site, redes sociais, impressos e materiais institucionais.