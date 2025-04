Homem apanha e acaba preso após gravar adolescente dentro de ônibus na região

Na manhã da última quinta-feira (03), um homem foi preso na cidade de Jaguariaíva suspeito de causar importunação sexual contra um adolescente em um transporte público do município. Antes de ser preso, o acusado ainda foi agredido fisicamente por outros passageiros que estavam no veículo e perceberam a situação.

De acordo com as informações divulgadas oficialmente pela Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 09h10, quando o homem começou a importunar o adolescente dentro de um dos ônibus públicos do município. Durante o trajeto que o ônibus percorria, o acusado havia tirado algumas fotos do adolescente, o que causou certa revolta entre os passageiros.

Em um vídeo obtido pelo portal Boca no Trombone, é possível ver que o suspeito foi agredido fisicamente por outros passageiros que estavam no ônibus e perceberam a gravidade da situação.

Após ser agredido pelos passageiros, o homem foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para responder pelo crime. Contudo, a PM confirmou a prisão, mas não forneceu mais detalhes sobre o caso devido à idade da vítima.

Além disso, mais detalhes do caso seguem sendo investigados pelas autoridades.