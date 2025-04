GIRO PARANÁ

Em concreto

O governo do Paraná anunciou a contratação para duplicação em concreto da PR-412. A obra, que liga Matinhos e Pontal do Paraná, melhora a infraestrutura e a mobilidade na região litorânea. A AM2 Brasil Engenharia será contratada por R$ 213,8 milhões para executar a obra de 14,28 quilômetros, iniciando próximo à ponte sobre o Canal de Matinhos e seguindo até o entroncamento com a PR-407, na Praia de Leste.

Mais recorde

O Governo do Estado alcançou recorde histórico com R$ 600 milhões em investimentos no primeiro bimestre de 2025. Os recursos foram destinados principalmente para infraestrutura e desenvolvimento regional. Neste ano, o Estado prevê R$ 6,3 bilhões em investimentos nas 399 cidades paranaenses.

Recorde II

Um empreendedor leva apenas 53 segundos, em média, para consultar a viabilidade do nome de uma empresa no Paraná, tempo muito inferior à média brasileira, que é de 1 hora e 12 minutos. Esses são os tempos calculados no mês de março, de acordo com o relatório da Junta Comercial do Paraná (Jucepar), órgão vinculado à Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, a partir da RedeSim, do governo federal.

Repasses

O Governo do Paraná transferiu mais de R$ 1,26 bilhão aos municípios em março. O valor representa aumento de 10,6% em relação ao mesmo período de 2024,. Os números da Secretaria da Fazenda revelam ainda que a maior parte dos recursos veio do ICMS (R$ 846,7 milhões – o que representa 67% de tudo o que foi repassado aos municípios. Já o IPVA, contribuiu com R$ 401,4 milhões, o Fundo de Exportação adicionou R$ 13,1 milhões, e os royalties do petróleo somaram R$ 864,9 mil.

Vacinação

Neste início da campanha de vacinação contra a gripe no Paraná, o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) reforçou a importância das vacinas na imunização para uma série de doenças, algumas sazonais ou cíclicas e outras que haviam sido erradicadas, mas que hoje voltam a circular. “As vacinas são necessárias, obrigatórias, fundamentais, comprovadamente importantes para a saúde pública”, disse.

Naming Rights

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou proposta que institui a política de naming rights e aproveitamento de espaços públicos. A medida busca gerar receitas extras para o estado e entra na pauta de votações do legislativo na próxima semana.

Limpeza

Pescadores da região da Itaipu Binacional realizaram mutirão para limpar o lago, retirando lixo acumulado e preservando o meio ambiente. Ao todo, serão oito dias de atividades realizadas em conjunto com as 12 colônias, envolvendo um total de 353 pescadores. A expectativa é retirar entre 20 e 30 toneladas de lixo do reservatório, conforme a média das edições anteriores.

Posse

Após aprovação do Banco Central, Cláudio Stábile tomou posse na presidência da Fomento Paraná. A nomeação faz parte da reestruturação da agência. A Fomento Paraná vinha sendo comandada, interinamente, por Vinícius Rocha — que, até então, respondia cumulativamente pela diretoria de Mercado da instituição financeira.

Cidadania

O Cidadania promoveu reuniu mais de 150 líderes estaduais em Curitiba. A ação fortalece a disposição do partido na disputa das próximas eleições. “O Cidadania tem a tradição do debate político. E isso é realizado no Paraná pelo companheiro Rubens Bueno. Ele que faz esse trabalho há muitos anos, começando lá com o Pé na Estrada e que depois foi levado para o Brasil todo”, destacou o presidente nacional da sigla, Comte Bittencourt.

Participação Popular

O Senado aprovou o projeto de lei do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) que amplia a participação popular no planejamento orçamentário da União. A proposta permite que cidadãos contribuam diretamente na elaboração do orçamento, fortalecendo a democracia participativa. “As experiências de participação popular foram um grande avanço político na democratização do Estado brasileiro. Além da dimensão evidente de ser bem-sucedida em concretizar a diretriz de governar com participação da sociedade civil, a participação estabeleceu vínculos com amplos segmentos sociais”.

Brasil dos Brasileiros

O presidente Lula vai lançar a campanha “O Brasil é dos Brasileiros” após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar tarifas de 10% sobre a maioria dos produtos brasileiros exportados ao país norte-americano. A campanha busca fortalecer a economia nacional, apontar os outros mercados internacionais que compram produtos brasileiros e contrapor às medidas protecionistas de Trump.