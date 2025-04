GIRO PARANÁ

Itinerante

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), anunciou que a próxima edição da Assembleia Itinerante será em Londrina. O programa, iniciado em 2023, vai percorrer todo o estado até o final de 2025 com sessões especiais para ouvir as demandas locais.

Vem frio

A primeira onda de frio de 2025 no Paraná está prevista para o próximo fim de semana, com temperaturas podendo chegar a 8°C em algumas regiões. A massa de ar frio deve atingir o estado entre sexta-feira (4) e domingo (6), afetando principalmente as áreas sul e sudoeste. Em Curitiba, as mínimas devem ficar em torno de 12°C no sábado. A queda nas temperaturas será acompanhada por chuvas isoladas e aumento da nebulosidade.

Linha Verde

O governador Ratinho Junior anunciou R$ 119,5 milhões para a construção de duas trincheiras na Linha Verde. A obra, com recursos estaduais (R$ 87,7 milhões) e contrapartida da prefeitura (R$ 31,8 milhões), busca melhorar a mobilidade entre as regiões do Xaxim e Capão Raso, complementando a transformação da Linha Verde. As obras devem começar após a licitação, ainda neste ano.

Aumento

O levantamento da ANTT revelou que as viagens interestaduais de ônibus tiveram um aumento de 9 milhões de passageiros em 2024, em comparação com 2023. Esse crescimento destaca a retomada do setor de transporte rodoviário no país, refletindo uma recuperação após os impactos da pandemia.

Repasse

O governo do Paraná vai repassar R$ 159 milhões para fortalecer políticas voltadas à criança e ao adolescente nos 399 municípios do Estado. Os recursos, do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) e geridos pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social e Família, serão transferidos diretamente às prefeituras. Cada cidade receberá, no mínimo, R$ 250 mil, podendo investir em áreas como saúde, educação, cultura e lazer para crianças e adolescentes.

Hospital do Câncer

A região Sudoeste do Paraná deu um importante passo no tratamento oncológico com a chegada de um equipamento PET-CT ao Hospital do Câncer de Francisco Beltrão. Viabilizado pela Itaipu Binacional, o aparelho permitirá diagnósticos mais precisos e estadiamento de tumores, beneficiando aproximadamente 630 mil habitantes de 27 municípios da 8ª Regional de Saúde, além de pacientes de áreas vizinhas. Anteriormente, esses pacientes precisavam se deslocar a Cascavel para realizar tais exames. A iniciativa resulta de esforços conjuntos entre o setor público e privado, visando aprimorar o atendimento oncológico na região.

Reabilitação

A UEPG e o Ministério da Saúde formalizaram um repasse de R$ 7,8 milhões para a construção do Centro Especializado em Reabilitação em Ponta Grossa. O centro oferecerá serviços de reabilitação física, auditiva, visual e intelectual, ampliando o acesso à saúde especializada e promovendo maior inclusão social para pessoas com deficiência.

Santa Casa

O deputado Aliel Machado (PV) e o ministro Alexandre Padilha (Saúde) anunciaram R$ 28 milhões para a Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa. Os recursos serão destinados à reforma da maternidade e à construção de uma casamata para abrigar um novo acelerador linear, visando aprimorar o atendimento oncológico na região. A iniciativa conta com a parceria da Itaipu Binacional.

Na Cohapar

O ex-prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli (CDN), assumiu a Diretoria de Regularização Fundiária da Cohapar. Tezelli é a única novidade na diretoria da companhia de habitação, que teve cinco dos seis diretores reconduzidos, incluindo o presidente Jorge Luiz Lange. O mandato dos diretores é de dois anos, conforme o estatuto da companhia.

Conscientização

A Assembleia Legislativa realizou sessão especial para marcar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, homenageando Berenice Piana e Maria Helena Jansen de Mello Keinert com o título de Cidadania Benemérita do Paraná por suas contribuições aos direitos das pessoas com autismo. A deputada Flávia Francischini (UB) destacou a importância da data para promover inclusão e respeito às famílias afetadas. O presidente do legislativo, deputado Alexandre Curi (PSD), ressaltou que discutir o transtorno do espectro autista é essencial para avançar na construção de uma sociedade mais empática e respeitosa. Em 2024, a Assembleia Legislativa aprovou o primeiro Código do Autista, reforçando o compromisso com a proteção e os direitos dos paranaenses autistas.

Vacinação

O Paraná iniciou a campanha de vacinação contra a gripe, antecipando-se ao cronograma nacional. O Estado já recebeu 1,17 milhão de doses, com 332 mil distribuídas nas 22 regionais de saúde. A vacina está disponível para grupos prioritários, incluindo crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências. Este ano, a vacina foi incorporada ao calendário nacional e ficará disponível permanentemente nas salas de vacinação.