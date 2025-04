Produção agrícola no Norte Pioneiro acelera com soja colhida e milho plantado

O setor agrícola do Estado está a todo vapor. A colheita de soja avançou cinco pontos percentuais em uma semana no Paraná e agora está com 95% dos 5,7 milhões de hectares retirados dos campos, de acordo com os dados do Departamento de Economia Rural (DERAL), da Secretaria de Agricultura do Estado. Enquanto a colheita de soja termina, o plantio da segunda safra de milho avança, agitando o setor agrícola paranaense. E na região do Norte Pioneiro o cenário não é diferente. Mais de 95% da soja já foi colhida na região, e o plantio do milho segue avançando nas fazendas.

Na região, dois Núcleos são responsáveis por repassar os dados das colheitas ao Departamento de Economia Rural (DERAL), sendo eles os núcleos de Jacarezinho e de Cornélio Procópio, sendo que ambos são responsáveis pela quantia de 23 cidades da região, e nos dois, o cenário é o mesmo. Enquanto a colheita da soja segue para os últimos hectares restantes, produtores avançam no plantio da segunda safra de milho, que deve ampliar a economia regional após a colheita.

Em relação à primeira safra de soja, o Núcleo de Cornélio Procópio, que abrange cidades como Abatiá, Andirá e Assaí, além da cidade sede, dos 342.600 hectares destinados ao plantio da soja, 335.748 já foram colhidos, o que representa uma porcentagem de 98% do total da região. Além do avanço na colheita, os dados chamam atenção para a produtividade positiva no núcleo, já que 56% desta safra está sendo considerada como média e 37% como boa, sendo apenas 7% da colheita considerada como ruim.

Já no Núcleo de Jacarezinho, que inclui cidades como Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Santo Antônio da Platina e Wenceslau Braz, além da cidade sede, dos 167.800 hectares destinados à soja, 159.410 já passaram pela colheita, o que representa uma porcentagem de 95% da área total. Neste núcleo, 80% da soja colhida está sendo considerada como boa, enquanto apenas 20% como média.

O documento do Deral se refere ainda à colheita do milho de 1ª safra, que teve avanço de três pontos percentuais no prazo de uma semana, figurando agora também em 95% dos 268 mil hectares. Na colheita da primeira safra de milho, a região também se destaca, sendo que mais de 95% já foi colhido e o plantio da segunda safra também avança.

No núcleo de Cornélio Procópio, as colheitas da primeira safra já terminaram, mas a classificação da qualidade do produto ainda não foi divulgada pelo Departamento. Já no Núcleo de Jacarezinho, a colheita da primeira safra ainda segue, tendo em vista que restam apenas 5% dos 13.500 hectares destinados ao plantio do milho para serem colhidos. Diferentemente da colheita do Núcleo de Cornélio Procópio, a classificação da qualidade do milho colhido no Núcleo de Jacarezinho foi divulgada, sendo que 85% foi considerado como bom e apenas 15% como médio.

Além das colheitas, o plantio da segunda safra de milho tem avançado em grande escala na região. Foto: Albari Rosa/Arquivo AEN

Além das colheitas, o plantio da segunda safra de milho tem avançado em grande escala na região, e a futura colheita promete aumentar as expectativas dos produtores. No Núcleo de Cornélio Procópio, 215.000 hectares foram destinados para o plantio desta segunda safra, sendo que 100% desta área já está plantada.

Enquanto isso, no Núcleo de Jacarezinho o território destinado ao plantio da segunda safra de milho é bem menor, com 76.000 hectares disponíveis. Contudo, desta área, 92% já recebeu o plantio e agora espera a germinação e crescimento para o início da colheita.

Com alta produtividade e avanço no plantio da segunda safra, o Norte Pioneiro reafirma sua relevância agrícola. A eficiência nas colheitas e o dinamismo do setor fortalecem a economia regional, impulsionando o agronegócio e garantindo um futuro promissor para os produtores.