Cafés do Norte Pioneiro do Paraná serão destaque na Expo Café Chile 2025

O Norte Pioneiro do Paraná estará representado na Expo Café Chile 2025, feira internacional que acontecerá em julho, na cidade de Santiago. A participação da região tem como foco a promoção de cafés especiais com Indicação Geográfica (IG), cultivados por mulheres produtoras, e marca um passo importante para a inserção do café paranaense no mercado internacional.

Reconhecidos pela qualidade e singularidade, os cafés com IG do Norte Pioneiro são certificados por sua origem e pelas características específicas de solo, clima e métodos de cultivo. A Indicação Geográfica agrega valor ao produto e reforça a identidade da cafeicultura local. A participação na feira tem como objetivo apresentar essas qualidades a compradores, torrefadores e especialistas do setor de diversos países.

Um dos destaques da presença paranaense na Expo Café será o protagonismo feminino. Mulheres produtoras da região, envolvidas diretamente em todas as etapas do processo produtivo, terão seus cafés expostos. A presença feminina na cafeicultura tem se fortalecido nos últimos anos e a participação na feira é uma oportunidade de evidenciar esse papel.

A iniciativa conta com o apoio de parcerias entre produtores locais, empresas do setor como a Café Ghini, e instituições de fomento à agricultura e ao empreendedorismo, entre elas o Sebrae/PR e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná). A articulação conjunta visa promover os cafés em mercados estrangeiros, estimular a exportação e ampliar o reconhecimento da produção regional.

O Norte Pioneiro do Paraná tem uma trajetória histórica na cafeicultura, iniciada ainda no século XIX com a chegada de agricultores paulistas. Ao longo do tempo, a região evoluiu para a produção de cafés especiais, voltados à qualidade e à sustentabilidade, culminando no reconhecimento da IG.

A presença na Expo Café Chile 2025 representa um marco para os cafés da região e reforça o potencial do Paraná como referência nacional e internacional na produção de cafés especiais.