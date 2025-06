Segunda maior produtora do Paraná, Carlópolis será sede de evento sobre fruticultura

O município de Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, será sede do VI Simpósio Estadual de Fruticultura, que acontecerá entre os dias 16 e 18 de junho na Ilha do Ponciano Centro de Eventos. O evento reúne especialistas e instituições do setor com o objetivo de ampliar o conhecimento técnico e científico da fruticultura, além de fortalecer a produção regional.

Promovido com apoio do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri), o simpósio contará com uma programação diversificada, incluindo palestras e atividades técnicas coordenadas pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). A expectativa é fomentar o desenvolvimento de uma fruticultura mais arrojada e sustentável na região Norte Pioneiro.

Segundo o engenheiro agrônomo Paulo Andrade, do Departamento de Economia Rural (Deral), Carlópolis foi escolhida como sede do evento por seu destaque na produção frutícola, além da localização estratégica que impulsiona as economias locais e regionais ligadas aos pomares. O município já exporta frutas como a goiaba, principalmente por meio de cooperativas da região.

Em 2023, Carlópolis produziu 37,7 mil toneladas de frutas, com Valor Bruto de Produção (VBP) estimado em R$ 162 milhões. A cidade ocupa a segunda posição no ranking estadual da fruticultura, atrás apenas de Paranavaí, que lidera com produção voltada à laranja. Carlópolis responde por 2,3% da área, 2,8% do volume e 5,6% do VBP da fruticultura do Paraná.

Atualmente, o município conta com 1,2 mil hectares dedicados ao cultivo de frutas como goiaba, lichia, pitaya, abacate, atemoia, maracujá e manga. No contexto estadual, a fruticultura paranaense alcançou, em 2023, um VBP de R$ 2,9 bilhões, com produção total de 1,4 milhão de toneladas em uma área de 54,3 mil hectares.

O simpósio é um dos destaques do Boletim de Conjuntura Agropecuária da semana de 5 a 11 de junho, elaborado pelo Deral, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), que também aborda temas como produção de leite, proteína animal e milho.