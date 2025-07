Confira as principais dicas para produtores protegerem lavouras e criações do frio intenso

Redação - Folha Extra

AGRONEGÓCIO - Com a chegada do inverno e a previsão de queda acentuada de temperatura nos próximos dias, produtores rurais do Norte Pioneiro e Campos Gerais do Paraná têm intensificado as medidas para proteger lavouras e criações. De acordo com o Simepar, a região deve enfrentar mínimas entre 6 °C e 7 °C até o sábado (5), com possibilidade de geadas fracas em áreas mais elevadas e chuvas isoladas, o que aumenta os riscos para a produção agrícola e pecuária.

Nas lavouras, técnicas de proteção são essenciais para evitar perdas. Em cultivos de hortaliças, mudas e frutíferas jovens, os agricultores têm utilizado coberturas físicas como lonas, plásticos e mantas térmicas, que ajudam a preservar a temperatura ao redor das plantas. Em áreas maiores, a irrigação por aspersão antes do amanhecer é uma prática adotada para formar uma fina camada de gelo que evita o congelamento interno das células vegetais, protegendo a estrutura da planta.

Outro cuidado importante está no manejo nutricional. A adubação com potássio, enxofre e silício contribui para o fortalecimento das plantas contra o estresse térmico. Técnicos do IDR-Paraná também orientam os agricultores a manterem cobertura vegetal permanente no solo, por meio de palhada ou restos culturais, o que reduz a perda de calor durante as noites frias. Em cultivos jovens, como os de café ou maracujá, o amontoamento de terra na base do tronco é uma prática recomendada para amenizar os efeitos do frio até o final do inverno.

Na pecuária, as baixas temperaturas exigem reforço na infraestrutura das propriedades. Animais mantidos a pasto devem ter acesso a galpões ou abrigos protegidos contra vento e umidade. O uso de lonas, ripas e camas secas feitas de palha dentro dos estábulos ajuda a manter os animais aquecidos, prevenindo doenças respiratórias e perda de peso. A alimentação também deve ser ajustada: em dias frios, os animais necessitam de mais energia para manter a temperatura corporal, sendo indicado o fornecimento de ração com grãos e alimentos mais calóricos. A oferta de água limpa e em temperatura adequada também deve ser garantida, com atenção para evitar congelamento ou resfriamento excessivo.

A previsão do Simepar indica que, entre terça e quinta-feira, o tempo permanece nublado, com pancadas isoladas de chuva e sensação térmica baixa. Entre sexta (4) e domingo (6), o frio se intensifica nas madrugadas, com possibilidade de geadas leves em áreas mais altas da região, especialmente nos Campos Gerais. A partir de domingo, as temperaturas devem começar a subir gradativamente, com dias mais secos e abertos.

Os técnicos da Emater e do IDR-Paraná recomendam o acompanhamento constante das previsões meteorológicas e o registro de eventos climáticos nas propriedades. Essa prática, além de ajudar na tomada de decisões em safras futuras, também é importante para eventual solicitação de apoio por meio de linhas de crédito rural e seguros agrícolas em caso de perdas.

Combinando ações preventivas, manejo técnico e informação atualizada, os produtores da região buscam garantir a continuidade da produção e minimizar os impactos do clima nesta época crítica do ano.