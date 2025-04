Paraná registra seis óbitos e mais de cinco mil novos casos de dengue em uma semana

Na última terça-feira (01), a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, publicou o novo informe semanal da dengue. Conforme os dados do informe, o Estado registrou mais de cinco mil novos casos nos últimos sete dias, além de mais seis óbitos causados pela dengue.

Segundo o levantamento divulgado pela Sesa, através do informe, foram registrados 5.181 novos casos da doença, além dos óbitos. Durante todo o ano epidemiológico, os números chegam a ultrapassar os 25 mil casos confirmados e quase 20 mortes causadas pela doença.

De acordo com os dados da Secretaria, entre janeiro e o início de abril deste ano, os registros apontam 99.585 notificações de casos, sendo que boa parte, um total de 25.231 diagnósticos foram confirmados e 19 mortes também foram registradas. No geral, 392 municípios do Estado já apresentaram notificações da doença, transmitida pelo mosquito Aedes Aegypth, e 327 possuem casos confirmados.

Separadas por regionais de saúde, as que apresentam os maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico são a 14ª Regional de Paranavaí, com 6.375 casos, a 17ª Regional de Londrina, com 5.634, a 15ª Regional de Maringá, com 2.707, a 12ª Regional de Umuarama, com 2.002, e a 19ª Regional de Jacarezinho, com 1.368 casos confirmados.

Acesse o informe AQUI.

DENGUE NO NORTE PIONEIRO

Na região do Norte Pioneiro, os casos de dengue seguem crescendo, e algumas cidades apresentam um cenário preocupante. Durante a última semana, duas cidades da região decretaram estado de emergência pela Dengue, retratando a seriedade do assunto e o aumento expressivo de casos confirmados.

As cidades são Cambará e Joaquim Távora. Cambará decretou estado de emergência na última quinta-feira (27), enquanto Joaquim Távora anunciou o decreto na última segunda-feira (31). Em ambas as cidades, o número de casos e seu aumento constante tem sido uma preocupação e, a partir do decreto, medidas intensificadas devem ser tomadas para evitar problemas ainda maiores para a saúde pública dos respectivos municípios.

Contudo, além destas duas cidades, uma outra cidade tem chamado a atenção na região por seu aumento excessivo em casos confirmados. Trata-se da cidade de Carlópolis, que chegou a 727 casos confirmados de dengue entre janeiro e o final de março deste ano. Portanto, apesar do aumento significativo dos casos, a reportagem ainda não teve acesso a informações que comprovem se a cidade entrou ou não em estado de emergência.