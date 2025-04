GIRO PARANÁ

Programa Recomeço no Paraná prevê que as mulheres vítimas de violência doméstica receberão auxílio de 50% do salário-mínimo. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Auxílio

O Programa Recomeço no Paraná prevê que as mulheres vítimas de violência doméstica receberão auxílio de 50% do salário-mínimo para recomeçar com independência financeira. O auxílio será prioritário para casos graves (feminicídio, gestantes) e quem tem medida protetiva. Uma parceria com empresas e a Defensoria Pública irão garantir apoio jurídico e psicológico.

Casa da Mulher

O governador Ratinho Júnior (PSD) lançou a Casa da Mulher Paranaense – o programa criará 10 unidades em cidades com mais de 10 mil habitantes para oferecer capacitação profissional, crédito a juro zero e apoio ao empreendedorismo feminino. O governador também entregou 72 veículos para fortalecer políticas municipais voltadas às mulheres. O projeto não é um abrigo, mas um espaço de oportunidades, incluindo prevenção à violência. A iniciativa integra o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, que já investiu R$ 27 milhões em ações para o público feminino

Dobra de padrão

A Secretaria Estadual da Educação publicou o edital para a dobra de padrão docente, permitindo que dois mil professores da rede estadual ampliem sua jornada de 20 para 40 horas semanais — primeira convocação desde 2009. As inscrições vão de 7 a 16 de abril. O governo também já convocou 4,5 mil professores desde 2023 e investiu R$ 150 milhões em infraestrutura escolar em 2025.

Prestação de contas

O secretário Norberto Ortigara (Fazenda) entregou na Assembleia Legislativa a prestação de contas do Governo do Estado referente a 2024 com superávit de R$ 20 bilhões. Pela primeira vez, foi criado o “Balanço Cidadão”, um resumo acessível das finanças do Estado.

Complexo rodoviário

A Secretaria de Infraestrutura e Logística divulgou o resultado preliminar do edital para elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Socioeconômica, Ambiental e Jurídica do Complexo Rodoviário do Litoral do Paraná. A Prosul Projetos obteve a maior pontuação, com proposta de R$ 3,1 milhões, e agora terá seus documentos analisados para habilitação. O projeto prevê 151 km de novas rodovias em três trechos: norte , sul e conexão à PR-508.

Pesquisa

O Ipardes realiza a maior pesquisa socioeconômica já feita pelo Governo do Paraná, ouvindo moradores de 60 mil domicílios de 44 cidades até junho. A Pesquisa por Amostra de Domicílios coleta dados sobre moradia, renda, trabalho e educação para embasar políticas públicas e atrair investimentos. Os resultados serão divulgados em um painel interativo até o fim do ano.

Pesquisa II

Cidades pesquisadas: Apucarana, Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourão, Carlópolis, Cascavel, Cianorte, Colombo, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guapirama, Guarapuava, Ibaiti Irati, Ivaiporã, Joaquim Távora, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Maringá, Nova Prata do Iguaçu, Paranacity, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Peabiru, Pinhais, Piraquara, Pitanga, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Salto do Lontra, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória e Uraí

Leilão

A Portos do Paraná abriu licitação para arrendar a área PAR25 no Porto de Paranaguá, garantindo mais investimentos na infraestrutura portuária. O leilão acontece em 30/04 e faz parte de um pacote que pode movimentar até R$ 2,2 bi!

Turismo Religioso

O Fórum Paranaense de Turismo Religioso será de 8 a 10 de abril em Foz do Iguaçu, promovendo a troca de experiências e parcerias no setor. No dia 10, rodadas de negócios reúnem agências, operadoras e lojistas do segmento, com foco no turismo religioso e produtos para santuários e templos. O evento na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe terá inscrições abertas até 4 de abril.

Amop

A Amop elegeu Rodrigo Schanoski, prefeito de Maripá, como o novo presidente para os próximos 12 meses. A chapa única “Amop Unida pelo Oeste Forte” reflete a união dos prefeitos da região. Viviane Comiran (Ibema) e Cal Mariussi (Tupãssi) foram eleitos como primeira e segunda vice-presidentes, respectivamente. O ex-presidente Marcio Rauber foi homenageado pelo trabalho realizado.

Festa do Trabalhador

A 57ª Festa do Trabalhador em Cascavel vai assar seis toneladas de costela no fogo de chão. A festa começa no dia 26 de abril e o costelão será servido no feriado de 1º de maio.

Nos EUA

O governador Ratinho Júnior (PSD) viaja aos EUA de 7 a 22 de abril. Entre os compromissos, está a participação no Aerp Day, em Las Vegas, promovido pela Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. O roteiro inclui visitas a Washington, Miami e Phoenix, além de uma reunião com uma empresa de armas.