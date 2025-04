Carlópolis ultrapassa os 700 casos confirmados de Dengue

O cenário continua preocupante e os casos de dengue aumentando na cidade de Carlópolis. Em menos de 10 dias, a Saúde Municipal registrou 82 casos no município, além dos casos que seguem esperando os resultados dos exames laboratoriais. Ao todo, desde janeiro deste ano, o município registrou mais de 720 casos confirmados, e a tendência é que os números continuem aumentando.

Na última sexta-feira (28), a Secretaria Municipal de Saúde de Carlópolis divulgou as atualizações do boletim epidemiológico da dengue, que trazem números preocupantes, tanto para as autoridades responsáveis pela área da saúde quanto para os moradores, que estão vivendo momentos de preocupação e tensão.

Conforme apontam os dados do último boletim, são 1227 notificações de casos de dengue, sendo que mais da metade deste número foi confirmado entre janeiro e o final do mês de março. Até os últimos registros divulgados, o município contava com 727 casos confirmados, mas os números já podem ter mudado devido à investigação de 180 casos que não haviam recebido o resultado dos exames até a data de divulgação do boletim.

Comparando o crescimento dos casos semanais, o município está registrando uma média acima de 100 casos por semana. Entre o boletim do dia 21 e da última sexta-feira, por exemplo, foram 82 casos confirmados, enquanto a diferença entre o boletim do dia 14 e 21 de março foi de 117 casos.

Além do município, na região do Norte Pioneiro duas cidades decretaram estado de alerta sobre casos de dengue, já que estão vivendo cenários parecidos com o de Carlópolis em que os casos continuam aumentando.