Homem de 85 anos esfaqueia mulher de 81 após discussão por ciúmes

Redação - Folha Extra

CHAPECÓ - Um homem de 85 anos esfaqueou uma mulher de 81 durante uma discussão motivada por ciúmes, na manhã desta terça-feira (15), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Após ferir a idosa, o homem também se feriu e morreu posteriormente no hospital. A mulher permanece internada.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu na localidade de Linha Alto da Serra. A Polícia Militar foi acionada durante a manhã para atender a ocorrência e encontrou os dois idosos com ferimentos provocados por golpes de faca.

A mulher apresentava vários ferimentos nas regiões do abdômen e do tórax, além de uma lesão no braço. Devido à gravidade do quadro, ela foi socorrida pelo helicóptero da Polícia Civil e encaminhada ao Hospital Regional do Oeste. Segundo as informações divulgadas até a última atualização, a vítima permanecia internada e sedada, com estado de saúde considerado estável.

Após deixar a mulher no hospital, a aeronave retornou para realizar o atendimento ao homem. Ele já estava sendo atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e a transferência para o helicóptero ocorreu durante o deslocamento.

O homem também foi levado ao Hospital Regional do Oeste. Conforme o registro da ocorrência, ele apresentava uma perfuração única na região do abdômen. Apesar do atendimento médico, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil investiga o episódio como tentativa de feminicídio seguida de suicídio. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Chapecó.

As circunstâncias da ocorrência ainda são apuradas. Entre os pontos que serão esclarecidos pela investigação está a relação de convivência entre os dois idosos e se eles moravam na mesma residência. Testemunhas deverão ser ouvidas pela Polícia Civil, assim como a mulher, que prestará depoimento após receber alta médica.