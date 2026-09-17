Irmãos brigam por herança após velório do pai e um ataca o outro com facão

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma reunião familiar terminou em violência poucas horas após o velório do pai de dois irmãos em Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. Durante um churrasco, uma discussão envolvendo a herança deixada pelo pai terminou com dois homens feridos a golpes de facão e um suspeito preso.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (15). A Polícia Militar foi acionada depois que duas vítimas deram entrada no Hospital Beneficente Moacir Micheletto apresentando ferimentos na cabeça provocados por arma branca.

Conforme as informações repassadas à polícia, familiares haviam se reunido para um churrasco horas depois do velório. Durante o encontro, dois irmãos começaram a discutir por questões relacionadas à herança do pai.

Segundo o relato de uma das vítimas, durante o desentendimento, o irmão deixou o local afirmando que retornaria. Pouco tempo depois, ele voltou carregando um facão.

O suspeito teria então atacado o próprio irmão, atingindo-o na cabeça. Um cunhado que presenciava a situação tentou intervir para interromper a agressão, mas também acabou golpeado na cabeça.

Outros familiares conseguiram desarmar o homem. Na sequência, ele fugiu do local.

As duas vítimas procuraram atendimento médico por conta própria. A extensão dos ferimentos não havia sido detalhada pelas autoridades.

Após receber as informações das vítimas no hospital, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas pela região.

O suspeito foi localizado horas depois e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Polícia Civil juntamente com os laudos de lesão corporal das vítimas. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Segundo o delegado Túlio Fernando Cavalcanti, responsável pelo caso, as circunstâncias da agressão, a motivação e a gravidade das lesões serão apuradas durante o inquérito policial.

O episódio ocorreu poucas horas depois de a família ter se despedido do pai e transformou uma discussão sobre a herança em caso de polícia.