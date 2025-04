Brazense com autismo vence barreiras e conclui faculdade aos 50 anos

Na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, Ricardo Alexandre, mais conhecido como Marinho, está sendo uma fonte de inspiração com uma história repleta de desafios e superações. Já adulto Marinho foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, mesmo com as dificuldades do transtorno, não olhou para suas barreiras e conquistou seus sonhos, como agora com a conclusão da faculdade, que se tornou uma de suas maiores conquistas.

Desde a infância, a vida de Marinho foi marcada por diversas dificuldades e empecilhos, mas que não impediram ele de correr atrás de seus sonhos e conquistar o tão sonhado diploma na faculdade. Marinho conta que sempre foi considerado como um “burro” na escola, pois não conseguia aprender e tinha muita dificuldade durante as aulas.

“Era assim na época, eles me consideravam um burro porque eu não conseguia estudar e tinha muita dificuldade, mas não entendia o motivo de ser considerado assim por eles, até que tive meu filho, que foi diagnosticado com autismo também, e então consegui entender que se tratava de uma limitação, pois eu também tinha autismo”, relembra Marinho.

“O seu limite é você mesmo quem coloca”

Após descobrir que suas limitações se tratavam do autismo, Marinho começou a trabalhar seus limites e ampliá-los, afim de conquistar seus maiores sonhos que estavam guardados. “Além dos limites que o autismo me deu, eu comecei a perceber que eu mesmo estava me limitando em certas coisas, e decidi que queria mudar”, contou.

Com isso, ele começou a se dedicar em estudos e entrou na faculdade, cursando Administração. Para quem não conseguia aprender as matérias escolares quando era jovem e era considerado como um “burro” pela sociedade, como ele mesmo contou, no último dia 22 de março, Marinho conseguiu seu diploma e concluiu sua formação em Administração.

Em seus agradecimentos, Marinho lembra de sua mãe, esposa e filha, que sempre estiveram ao seu lado demonstrando total apoio, além de ser grato à equipe da Unopar e também do CEEBJA, que o ajudaram e demonstraram apoiá-lo durante esta trajetória.

Além de compartilhar sua história como um símbolo de superação e conquistas, Marinho ainda deixa uma mensagem, afirmando que os limites não são impostos por outros ou por situações, mas são feitos pela própria pessoa. “O seu limite é você mesmo quem coloca”, enfatizou.