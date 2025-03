Brazense que foi candidato a vereador morre em acidente na PR092

Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira (28) tirou a vida de Henrique Eneas Da Silva, mais conhecido como “Tio Rick”. A situação foi registrada na rodovia PR-092 em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, Tio Rick conduzia uma motocicleta Honda Bros 150 pela rodovia sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, na altura do km 269, o motorista de uma Renault Duster que transitava no sentido contrário teria atravessado a pista para acessar o posto Cristo Rei II, momento em que houve a colisão entre os dois veículos.

Com a violência do impacto, Tio Rick foi arremessado a motocicleta e sofreu ferimentos graves. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do veículo teve ferimentos leves sendo socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Siqueira Campos para receber atendimento médico.

As equipes da Polícia Rodoviária Estadual e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. A pista chegou a ser parcialmente interditada até que o corpo da vítima fatal fosse recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

“Tio Rick”

Henrique Eneas Da Silva tinha 59 anos e era figura conhecida no município de Wenceslau Braz e região. Morava no bairro Água Grande e, entre outras atividades, era conhecido por realizar o transporte de gado, cavalos entre outros animais.

Tio Rick também foi candidato a vereador pelo município de Wenceslau Braz. Nas eleições do ano passado, concorreu a um cargo no Legislativo Brazense pelo PSB onde conquistou 92 votos.

A morte causou forte comoção entre amigos e familiares que lamentaram a perda precoce de “Tio Rick”. O velório será realizado na Capela Mortuária de Wenceslau Braz com horário a ser definido.