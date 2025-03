GIRO PARANÁ

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Foto: Divulgação

Futuro do Brasil

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, afirmou nesta terça-feira, 25, que o governador Ratinho Júnior (PSD) é uma “liderança nacional” e um possível futuro presidente do país. A espécie de “lançamento” de candidatura foi feita em vídeo enviado por Kassab a um almoço-debate do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) Brasília, que reuniu lideranças políticas e empresariais.

Homenagem

O professor Wilson Picler, chanceler da Uninter, foi homenageado em sessão solene na Assembleia Legislativa dos 332 anos de Curitiba como uma das pessoas que fizeram a diferença no crescimento da capital paranaense. O grupo Uninter se destaca como referência em qualidade em EaD passando de R$ 200 milhões de investimentos nos últimos anos, direcionados para a formação de professores, implantação de laboratórios nos polos, desenvolvimento de ambientes de aprendizagem inovadores e produção de material didático próprio.

Uninter

A Uninter já transformou mais de um milhão de vidas por meio da educação — ultrapassou a marca dos 620 mil alunos formados e, hoje, tem mais de 500 mil estudantes ativos em diferentes cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, técnicos, profissionalizantes e extensão.

Vamos denunciar

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná adicionou ao Disque-Denúncia 181 a possibilidade de denunciar anonimamente a venda ilegal de cigarros eletrônicos, proibida pela Anvisa, atendendo a uma solicitação do Centro Estadual de Política Sobre Drogas. A medida fortalece o combate ao comércio irregular desses dispositivos, especialmente entre jovens, e conta com o apoio de um grupo de trabalho intersetorial para fiscalização e conscientização, reforçando a importância da colaboração da sociedade, que pode denunciar pelo site www.181.pr.gov.br ou telefone 181.

Copel no Oeste

A região Oeste do Paraná receberá o maior investimento da Copel em 2025. Serão R$ 523,3 milhões para obras de alta e média tensão, modernização da rede elétrica e ampliação da infraestrutura energética, dentro do total de R$ 2,5 bilhões previstos para todo o estado. Entre os principais projetos, destacam-se a instalação de novas subestações, ampliação da capacidade de distribuição, digitalização da rede elétrica com medidores inteligentes e reforço na transmissão de energia, atendendo desde pequenos agricultores até grandes indústrias e centros urbanos, garantindo maior estabilidade, eficiência e qualidade no fornecimento de energia.

Roteiro do Sudoeste

A deputada Luciana Rafagnin (PT) propôs criar o “Roteiro Turístico Jornada de Fé do Sudoeste” no Paraná, com 17 pontos e eventos religiosos. O objetivo é promover o turismo religioso, fortalecer a cultura local e impulsionar a economia da região. O projeto também visa integrar a iniciativa ao Calendário Oficial do Estado.

Femipa

Os 39 anos da Femipa foram celebrados em sessão solene na Assembleia Legislativa do Paraná, destacando o papel das entidades filantrópicas no SUS. A deputada Márcia Huçulak (PSD) ressaltou a contribuição das Santas Casas, responsáveis por metade dos atendimentos no estado. Líderes políticos parabenizaram a Femipa por seu impacto na saúde pública.

Energia solar

O ministro Alexandre Padilha (Saúde) confirmou ao deputado Zeca Dirceu (PT) que participará na segunda-feira (31) em Londrina do anúncio de investimentos do governo federal e da Itaipu Binacional em energia solar nos hospitais filantrópicos e santas casas associados da Femipa (Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Paraná). A programação deve envolver ainda compromissos nas cidades de Maringá e de Ponta Grossa. Os investimentos da binacional passam de R$ 81 milhões.

Turismo na Escola

A Secretaria Estadual do Turismo capacitou 90 profissionais de educação dos Campos Gerais no projeto “Turismo na Escola”, integrando o turismo local ao ambiente escolar. A iniciativa visa valorizar as riquezas regionais e fortalecer a identidade cultural dos estudantes.

Novo secretário

O deputado Mauro Moraes (UB) reassumiu seu mandato na Assembleia Legislativa do Paraná, deixando a Secretaria do Trabalho, que deve ser ocupada pelo deputado Do Carmo (UB).

Bolsonaro réu

A Primeira Turma do STF tornou, por unanimidade, Jair Bolsonaro e mais sete investigados réus por tentativa de golpe de Estado. Esta é a primeira vez que um ex-presidente é processado por este motivo. Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin seguiram o entendimento do relator Alexandre de Moraes. Após a decisão, o político afirmou que os magistrados “estão com pressa” e que querem condená-lo à pena máxima de trinta anos de prisão.

Próximos passos

A decisão da Primeira Turma do STF de tornar Bolsonaro e outros sete acusados réus dá início à fase de instrução criminal do processo, que consiste nos preparativos para o julgamento. Neste momento, as defesas e a PGR juntam todos os elementos que serão apresentados a favor e contra os investigados, além de indicar testemunhas para depoimento. As autoridades podem também solicitar quebras de sigilos dos suspeitos e pedir prisão preventiva. Somente após a instrução, poderá ser agendado o julgamento. A ideia dos ministros é concluir a análise até o fim de 2025.