Jacarezinho reinaugura núcleo Musicou com matrículas abertas para alunos de todas as idades

Programa Musicou chega com aulas para todas as idades em Jacarezinho. Foto: Musicou

A partir do mês de abril, a cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, volta a sediar o projeto de educação musical gratuito da Sustenidos. O núcleo do projeto Musicou será reaberto no dia 9 de abril no município, mas as matrículas para as aulas de violão e instrumentos de percussão já estão abertas e são gratuitas para todas as idades, abrangendo desde crianças até idosos.

A Sustenidos é uma organização referência na concepção, implantação e gestão de políticas públicas na área cultural. Atualmente, é gestora do Complexo Theatro Municipal de São Paulo, do Conservatório de Tatuí e do Musicou, além do projeto especial MOVE e o festival Big Bang e, a partir do próximo mês, voltará a realizar suas atividades na cidade de Jacarezinho, com a implementação do programa de educação musical, viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura e com o apoio do Ministério da Cultura.

No momento, o projeto está com matrículas abertas para aulas de violão e instrumentos de percussão, que estão disponíveis, para crianças, jovens, adultos e também para pessoas idosas, buscando fomentar o incentivo pela arte musical e a formação de músicos de todas as idades no município.

O programa de educação musical que voltará a ser sediado no município, é ofertado em parceria com o Grupo Maringá e com a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), que realizará as aulas no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP, no bairro Estação.

Além do programa de educação musical da Sustenidos, a cidade também receberá o programa Musicou na Escola Professora Ismênia de Lima Peixoto, em uma parceria com a Universidade Estadual UENP e a Secretaria Municipal de Educação. O programa também é ofertado pela Sustenidos Organização Social de Cultura, e tem como objetivo oportunizar oficinas que propiciam a sensibilização artística e o desenvolvimento da musicalidade e da expressividade através da prática musical coletiva.

Musicou na Escola será voltado para estudantes de escolas regulares. Foto: Musicou

Neste programa, a Sustenidos tem como público alvo estudantes de escolas regulares, preferencialmente de escolas públicas, ambientes educativos e ambientes escolares especializados. Na cidade, a atividade vai acontecer na Escola Professora Ismenia de Lima Peixoto e contará com 60 vagas para estudantes de diversas faixas etárias.

Contudo, na última segunda-feira (24), o Musicou na Escola foi apresentado às famílias nas dependências da escola e no dia 31 de março, o projeto será apresentado aos alunos através de atividades musicais práticas conduzidas pela equipe do Musicou.

“A articulação dos diferentes atores sociais no território qualifica e possibilita que a oferta de projetos e ações sejam estas de curta e média duração quanto de continuidade e permanência se estruturem e alcancem o público prioritário, garantindo o cumprimento dos objetivos estratégicos dos projetos em sua totalidade”, conta a gerente regional do Musicou, Fabiola Formicola.

“Essa ação articulada vem sendo desenhada de forma coletiva há meses, desde novembro de 2024, a fim de que fosse possível tanto a reabertura do programa para a comunidade no espaço do Parque quanto a implementação do Musicou na Escola”, complementa a gestora.