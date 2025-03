Prefeitos de Sengés e Jaguariaíva são eleitos como novos diretores da AMP

Na última terça-feira (25), os integrantes da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) elegeram a nova diretoria que estará a frente da entidade no biênio 2025/2027. A chapa “Juntos pelo Desenvolvimento do Paraná”, liderada pelo prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel MIcheletto (PL), foi eleita, e conta com a participação dos prefeitos Juca Sloboda, da cidade de Jaguariaíva, e Gerson Nunes, de Sengés.

Desenvolvida para defender os interesses dos municípios do estado, a AMP desenvolve um papel de grande importância para o desenvolvimento das cidades e, a partir da nova eleição, a diretoria da Associação agora conta com a presença de cinco prefeitos da região dos Campos Gerais, incluindo Carambeí, Ipiranga e Palmeira.

Assumindo seus cargos na diretoria da Associação, o prefeito da cidade de Jaguariaíva e presidente do Consórcio Intermunicipal SAMU Campos Gerais (CIMSAMU), Juca Sloboda, foi eleito como presidente da Frente Municipalista da Saúde, e agora deve trabalhar ainda mais para trazer melhorias e adequações para a saúde na região.

Juca ressaltou a responsabilidade de liderar a Frente da Saúde e reforçou seu compromisso com a melhoria do setor. “Assumir essa função é um novo desafio, mas também uma grande oportunidade de fazer a diferença. Já estou à frente do CimSamu, que também trabalha diretamente com a saúde, e sei o quanto ainda precisamos avançar, principalmente nos municípios do interior, onde o acesso a um atendimento de qualidade é mais difícil”, disse.

“Nosso objetivo é buscar junto ao Governo do Estado melhorias reais para os hospitais regionais. A escolha dos prefeitos para compor a chapa reforça o peso que os Campos Gerais têm na política do Paraná e a força da nossa união por uma saúde melhor”, completou.

Para auxiliar Juca nas demandas relacionada à Frente Municipalista da Saúde dos Campos Gerais, o prefeito da cidade de Sengés, Gerson Nunes, foi eleito como um dos membros da Frente, que ainda conta com mais outro membro para auxiliar nas demandas.

Gerson Nunes também comentou sobre o compromisso de integrar a diretoria.

“Participar da Frente Municipalista da Saúde é uma responsabilidade enorme, mas também uma chance valiosa de lutar por avanços em um setor tão essencial. Estar ao lado de outros quatro prefeitos da AMCG nessa jornada fortalecem ainda mais nossa representatividade e mostra o quanto nossa região está unida na busca por melhorias reais na saúde pública”, destacou.

Além de Juca e Gerson, outros cinco prefeitos também foram eleitos para compor a nova diretoria da AMP. Quem assume o cargo de 2ª Tesoureira do Conselho Diretor, é a prefeita de Carambeí, Elisangela Pedroso. Como membro da Frente Municipalista da Saúde, o prefeito da cidade de Ipiranga também está na lista dos prefeitos eleitos.

Por fim, como membro da Frente Municipalista de Relações Internacionais, foi eleito o prefeito da cidade de Palmeira, Altamir Sanson, completando a lista dos prefeitos dos Campos Gerais eleitos para compor a diretoria do próximo biênio.