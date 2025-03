GIRO PARANÁ

O governador Ratinho Júnior (PSD) apresentou os avanços econômicos e sociais do Paraná em uma palestra para empresários do Lide, em Brasília.Foto: Jonathan Campos/AEN

Economia e sustentabilidade

O governador Ratinho Júnior (PSD) apresentou os avanços econômicos e sociais do Paraná em uma palestra para empresários do Lide, em Brasília. Ele destacou que, desde 2018, o PIB do estado cresceu 63%, o desemprego caiu para 3,3% e o Paraná se mantém na liderança em educação e sustentabilidade. Além disso, ressaltou investimentos na industrialização agrícola, tecnologia educacional e energias renováveis. Nesta quarta-feira (26), o governador participa de mais um encontro do Lide, desta vez em Recife.

Inovação e IA

O presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), destacou no Smart City Expo Curitiba ações de inovação e transparência, como o Código do Empreendedor e a Política de Cidades Inteligentes. Ele também anunciou um convênio com o Google para uso de inteligência artificial no Legislativo.

Linhas pré-pagas

O deputado Beto Richa (PSDB) propôs um projeto de lei que amplia de 75 dias para um ano o prazo para usuários de linhas pré-pagas manterem seus números ativos, mesmo sem créditos. A medida visa proteger especialmente a população de baixa renda, oferecendo mais tempo para regularização do serviço.

CNH Social

O governador Ratinho Júnior (PSD) enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui a “CNH Social”, oferecendo a emissão gratuita de Carteiras de Habilitação para pessoas com renda de até três salários mínimos. O programa atenderá até 5 mil pessoas em 2025 e terá modalidades específicas, como incentivo à inclusão de mulheres e pessoas com deficiência. O líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri (PSD), solicitou urgência na tramitação do projeto, visando reduzir desigualdades sociais no acesso ao mercado de trabalho.

Safra

Os produtores de soja do Paraná já colheram mais de 90% da área plantada até 24 de março, segundo o Deral. A produtividade da safra 2024/2025 deve atingir 3.673 quilos por hectare, superando os 3.200 quilos da temporada anterior. O aumento é atribuído às condições climáticas favoráveis e ao aprimoramento das técnicas de manejo.

Safra II

A colheita da soja no Paraná avançou nove pontos percentuais em uma semana, alcançando 90% da área total, conforme o Deral. A produção estadual deve crescer 14%, atingindo 21,189 milhões de toneladas. Além disso, a qualidade das lavouras melhorou, com 90% delas classificadas como boas e nenhuma considerada ruim.

Corpo de Bombeiros

Sancionada a lei que cria os 4º e 5º comandos regionais do Corpo de Bombeiros do Paraná, adicionando 105 novas vagas para oficiais e praças. Com isso, o efetivo total da corporação chega a 5.415 militares. A descentralização dos serviços permitirá um atendimento mais ágil nas unidades de Curitiba, Cascavel e Londrina. O secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira, afirmou que a medida reforça a eficiência operacional e amplia a segurança da população.

Projeto de naming rights

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa aprovou o projeto do governador Ratinho Júnior (PSD) que autoriza a cessão de naming rights de espaços publicitários e a adoção social de bens públicos. A proposta prevê ainda a criação de um conselho curador para gerenciar as iniciativas. Na mesma sessão, também foram aprovados projetos de lei relacionados à CNH Social, ao Conselho Indígena e à organização da Polícia Militar do Paraná.

Apoio às mulheres

A primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, promoveu um encontro no Palácio Iguaçu para destacar programas de apoio às mulheres. Entre eles, o Banco da Mulher, que já liberou R$ 236 milhões em créditos, e o Mulher Segura, que ajudou a reduzir feminicídios em 18%. O evento reforçou a importância de ampliar redes de apoio e ações sociais em todo o estado.

Prazo para negativação

Deputados estaduais decidiram manter o prazo de 30 dias para negativação de inadimplentes, rejeitando a proposta de redução para cinco dias. A decisão foi aprovada por 44 votos a um, com o único voto favorável do autor da proposta, deputado Fábio Oliveira (Podemos). A manutenção do prazo segue o Código de Defesa do Consumidor e reforça a proteção ao consumidor.

Polarização

A crescente polarização política no Brasil, dividindo o país entre o PT e a extrema-direita, tem gerado um clima de tensão que afeta não apenas a política, mas também as relações sociais e familiares. A radicalização das ideologias, alimentada por fake news e ataques pessoais, enfraquece a democracia e ameaça a construção de um projeto coletivo para o país. Superar essa divisão é essencial para restaurar a confiança, o diálogo e a estabilidade social.