Agricultores ultrapassam os 90% da soja colhida no Paraná

Até o dia 24 de março, os produtores paranaenses de soja já haviam colhido mais de 90% da área cultivada no estado, de acordo com o boletim mais recente do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab). A produtividade da safra 2024/2025 deve ser de 3.673 quilos por hectare, um aumento em relação à safra anterior, que registrou 3.200 quilos por hectare. Esse crescimento é atribuído às boas condições climáticas e ao aprimoramento das técnicas de manejo pelos agricultores.

A área plantada com soja no Paraná permaneceu estável em 5,786 milhões de hectares, e o aumento da produtividade deve resultar em um volume total de 21,189 milhões de toneladas, representando um crescimento de 14% em relação à safra passada. Em uma semana, a colheita avançou nove pontos percentuais, passando de 81% para 90% da área colhida. A qualidade das lavouras também melhorou, com 90% das lavouras classificadas como boas e 10% em condições medianas.

Além da soja, o boletim do Deral também traz atualizações sobre outras culturas. A 1ª safra de milho está quase concluída, com 92% da área já colhida, mas com variações de produtividade devido às condições climáticas. A 2ª safra de milho está com apenas 10% da área restante para ser colhida. A colheita de batata-doce, mandioquinha-salsa e mandioca também segue com bons resultados, assim como o arroz irrigado, que está em andamento após as enchentes no Vale do Rio Ivaí.

Por outro lado, o amendoim enfrentou dificuldades devido à seca, resultando em produtividade abaixo do esperado nas áreas plantadas mais cedo, embora as lavouras mais recentes apresentem bons índices. As pastagens estão se recuperando bem, o que facilita o manejo do gado.