GIRO PARANÁ

Secretariado

O governador Ratinho Junior anunciou mudanças no secretariado, com Guto Silva assumindo a Secretaria das Cidades, Márcio Nunes na Agricultura e Abastecimento, e Luizão Goulart na Administração e Previdência. Guto Silva, ex-secretário de Planejamento, vai liderar os projetos como o Asfalto Novo, Vida Nova e o Ilumina Paraná, com foco no desenvolvimento urbano. Márcio Nunes, que estava no Turismo, agora tem a missão de consolidar o Paraná como líder na produção agropecuária, implementando melhorias em estradas rurais e maquinário agrícola.

Secretariado II

Luizão Goulart assume a Secretaria da Administração e Previdência, com a proposta de implementar Centrais de Atendimento ao Cidadão e coordenar a máquina pública. Guto Silva, com experiência em gestão e comércio exterior, assume a pasta das cidades com grandes projetos em andamento. Márcio Nunes, com grande experiência no setor do agro e sustentabilidade, irá continuar o trabalho de transformar o Paraná no maior supermercado do mundo.

ExpoLondrina 2025

A ExpoLondrina 2025, um dos maiores eventos agropecuários do Brasil, acontecerá de 4 a 13 de abril no Parque Governador Ney Braga, em Londrina, Paraná. A feira contará com shows, rodeios, gastronomia, negócios e tecnologia. A expectativa é de que o evento atraia milhares de visitantes de todo o país.

Festa do Peão de Boiadeiro

A 49ª Festa do Peão de Boiadeiro de Colorado começou no dia 21 e segue até o dia 30 de março de 2025, no Parque de Eventos de Colorado, em Colorado, Paraná. O evento é conhecido como o maior rodeio do Sul do Brasil e atrai anualmente milhares de visitantes. A festa conta com grandes nomes da música sertaneja, como César Menotti e Fabiano, Zezé di Camargo e Luciano e Gian e Giovani.

Destino Paraná

A Viaje Paraná, órgão estadual de promoção comercial do setor, capacitou 100 agentes de viagens em Belo Horizonte para a venda do Destino Paraná. O evento destacou polos turísticos como Curitiba, Foz do Iguaçu e o Litoral, além da gastronomia local. Os participantes receberam materiais promocionais, incluindo versões em espanhol e inglês.

Vacina

O Paraná recebeu 332 mil doses da vacina contra influenza. A campanha agora faz parte do calendário fixo, prioriza crianças (6 meses a 5 anos), idosos (60+) e gestantes. A meta é imunizar 90% do público-alvo (4,9 milhões de pessoas). As vacinas trivalentes protegem contra as cepas H1N1, H3N2 e B/Austria, podendo ser aplicadas com outras do calendário. A Secretaria Estadual de Saúde reforça que a imunização reduz complicações e mortes pela doença.

Áreas indígenas

O Supremo Tribunal Federal (STF) homologou o acordo emergencial para a compra de 3 mil hectares de terra para os indígenas Avá-Guarani. A compra, no valor de R$ 240 milhões, será feita com recursos da Itaipu Binacional como forma de reparação pela formação do reservatório da usina, na década de 1980.

Áreas indígenas II

Segundo Itaipu, as novas áreas serão destinadas a 31 comunidades situadas nas terras indígenas Tekoha Guasu Guavirá e Tekoha Guasu Okoy Jakutinga, distribuídas em São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Santa Helena, Terra Roxa e Guaíra onde vivem aproximadamente 5,8 mil pessoas.

Desmatamento

De acordo com levantamento realizado pelo Instituto Água e Terra (IAT), o Paraná reduziu em 95% o desmatamento ilegal da Mata Atlântica, de 6.939 hectares, em 2021, para 329 hectares em 2024. Entre as regionais do IAT que apresentaram as reduções mais significativas no período estão a de Francisco Beltrão, com queda de 98%, seguida do Litoral e Pato Branco, ambas com 96%.

PIB Paraná

O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná alcançou a marca de R$ 718,9 bilhões em 2024, um aumento de 63% em relação a 2018. Este crescimento, divulgado pelo Ipardes, representa um acréscimo de R$ 278 bilhões, superando o PIB total de estados como Pernambuco e Mato Grosso.

PIB Paraná II

Mesmo diante de desafios climáticos, o PIB do ano passado no Paraná cresceu R$ 47,6 bilhões em comparação com 2023. O Ipardes atribui o crescimento consistente à solidez da economia estadual, com expectativa de desempenho ainda mais forte em 2025. O setor de serviços foi o maior contribuinte para o PIB, com R$ 394,4 bilhões, seguido pela indústria, com R$ 164,9 bilhões.