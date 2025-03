Veja como o empreendedorismo pode ajudar jovens a conseguir renda e independência financeira

Cada vez mais jovens estão percebendo que não é preciso esperar a vida adulta para conquistar independência financeira. Seja para ajudar nas despesas de casa, alcançar um objetivo ou simplesmente pelo desejo de autonomia, muitos adolescentes estão encontrando no empreendedorismo uma oportunidade de transformar tempo livre em renda e aprendizado, além de um primeiro passo para um futuro promissor.

Começar um pequeno negócio não exige grandes investimentos. Com planejamento e dedicação, é possível aproveitar habilidades naturais, como cozinhar, desenhar ou mexer com tecnologia, para oferecer produtos e serviços muito procurados. Desde a venda de doces nas ruas até serviços digitais oferecidos pela internet, há diversas maneiras de iniciar um negócio de forma simples e eficiente.

A venda de doces e bolos de pote está sendo uma das fontes mais utilizadas por adolescentes atualmente. Foto: Imagem Ilustrativa/Reprodução/Internet

Entre as opções mais comuns entre jovens empreendedores está a venda de alimentos, como brigadeiros, bolos de pote, trufas, esfirras e coxinhas. Esses produtos são populares, exigem pouco investimento inicial e têm grande aceitação. Outra alternativa é o artesanato, como pulseiras, laços, chaveiros personalizados e pinturas, que podem ser vendidos tanto presencialmente quanto online.

Já para os que têm facilidade com tecnologia, serviços como criação de conteúdo, edição de vídeos e design gráfico são atividades valorizadas e que permitem trabalho remoto. Adolescentes com domínio em matérias escolares também podem oferecer aulas particulares, ajudando colegas enquanto conquistam renda extra.

“Desde pequena eu gostava de vender. Quando tinha oito anos, já fazia pulseiras de miçangas e vender. Com 12 anos comecei a vender doces e adorava ver a reação das pessoas ao provarem. Vendia para familiares e amigos e logo percebi que isso me tornava mais independente, sem depender dos meus pais. Estabeleci a meta de ir ao Beto Carrero e consegui juntar o dinheiro em três meses. O empreendedorismo me fez colher os frutos do meu esforço cedo, e isso é incrível”, conta Isabella Sade de Almeida, uma jovem empreendedora que vende doces em Wenceslau Braz. João Victor, de 12 anos, encontrou nos cuidados com pets uma forma de ter sua própria renda. Foto: Arquivo Pessoal

Atividades como passear com cachorros ou cuidar de jardins também têm se mostrado rentáveis. São tarefas que exigem responsabilidade e dedicação, mas que oferecem boas oportunidades de ganho para jovens que gostam de lidar com animais ou natureza.

É o caso de João Victor da Silva Miranda, de 12 anos, que encontrou nos cuidados com pets uma forma de ter sua própria renda. “Tem muitos jovens que esperam ficar de maior para começar a procurar um serviço, mas eu não. Queria ter meu próprio dinheiro logo, então achei algo que gostei de fazer. Acho que é uma oportunidade única para nós adolescentes começarmos no mundo empreendedor”, contou.

Isabella é empreendedora desde pequena, começou com pulseiras e hoje vende doces na cidade. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Beatriz Inácio Silva encontrou sua fonte de renda na área da estética. Foto: Arquivo Pessoal

Na área da estética, a jovem Ana Beatriz Inácio Silva, de Siqueira Campos, também encontrou seu caminho. Com 11 anos, começou a fazer maquiagem e hoje, aos 15, oferece serviços de design de sobrancelha, limpeza de pele e maquiagem profissional. “Comecei sozinha e, depois de fazer cursos, meus serviços passaram a me dar um lucro ainda maior. Acho muito legal os jovens se dedicarem ao empreendedorismo”, disse.

Portanto, para começar bem, é importante definir um objetivo claro, planejar os custos e iniciar com o que estiver ao alcance. Organizar o tempo entre estudos e trabalho ajuda na produtividade, enquanto divulgar produtos nas redes sociais amplia as vendas.

Com atitude e dedicação, os adolescentes podem ir além de simplesmente ganhar dinheiro. Eles plantam as sementes de um futuro de sucesso, inspirando outros jovens a buscarem autonomia e criando novas perspectivas para o trabalho autônomo no país.