Emojis podem ser associados a conteúdos sexuais e tráfico de drogas; PSP alerta que pais fiquem atentos

De uns anos para cá, o mundo digital se tornou uma parte essencial na vida dos jovens, mas, junto com as praticidades, inovações e diversões que a internet oferece, surgem também diversos riscos para os mais jovens. Para os pais, acompanhar o que os filhos fazem nas redes sociais pode ser um grande desafio, especialmente em determinadas ocasiões em que os filhos utilizam meios diferentes de se comunicar com outras pessoas, como o uso de emojis, que vêm se tornando uma grande preocupação, já que possuem significados ocultos que são conhecidos por poucos.

"Depois de assistir a série Adolescentes, realmente fiquei preocupada e curiosa em conhecer o significados dos símbolos", disse uma internauta nas redes sociais.

A preocupação com este tipo de “linguagem escondida” tem aumentado após a repercussão da minissérie Adolescência, da Netflix, que mostra como as redes sociais podem ser um ambiente perigoso, principalmente para os menores. Como utilizados na série, os emojis podem ter significados ocultos que apresentam riscos para a juventude, aumentando a preocupação dos órgãos de segurança.

Com a minissérie em febre, o debate sobre os significados ocultos dos emojis e como são utilizados em conversas online, a Polícia de Segurança Pública (PSP) emitiu um alerta nas redes sociais para que os pais fiquem atentos às conversas mantidas por seus filhos, especialmente em redes sociais “escondidas”, como chats do Instagram, X ou qualquer outra plataforma de comunicação por mensagens.

Apesar desta realidade ser (ainda) pouco comum entre a comunidade escolar, a PSP está atenta a este fenómeno, atuando preventivamente nos estabelecimentos de ensino através de ações de sensibilização”, disse a Polícia de Segurança Pública (PSP) nas redes sociais.

Segundo alerta a PSP, as conversas de teor sexual podem até ser comum entre jovens, mas existe um sério risco quando estas conversas começam a ser com pessoas estranhas ou perfis desconhecidos na internet. “Os mais jovens, ao não saberem quem se encontra do outro lado do ecrã, podem estar a dialogar com alguém mais velho que pretende ganhar a sua confiança e, eventualmente, marcar encontros presenciais, o famoso grooming”, alerta a PSP.

Emojis podem representar conteúdos sexuais durante conversas. Foto: Print/Publicação PSP

Neste tipo de conversa, é comum que os usuários utilizem emojis para representar falas, como uma forma oculta de dizer o que querem. Emojis como uma berinjela, banana ou até mesmo um cachorro quente estão sendo utilizados para representar o órgão sexual masculino, enquanto emojis como flor, um taco, peça de sushi ou gato representam o órgão feminino nas conversas.

Outra preocupação levantada pela Polícia é o relacionamento com drogas ou organizações criminosas, já que alguns emojis também são associados tanto ao uso quanto ao tráfico de drogas nas redes sociais. “Os pais devem estar atentos ao duplo significado da utilização de determinados emojis, pois podem estar conotados a conversas relacionadas com o consumo/tráfico de drogas. Apesar desta realidade ser (ainda) pouco comum entre a comunidade escolar, a PSP está atenta a este fenómeno, atuando preventivamente nos estabelecimentos de ensino através de ações de sensibilização”, disse o órgão.

Consumo e tráfico de drogas também podem ser representados por emojis. Foto: Print/Publicação PSP

Emojis como plantas, cavalos, corações de cores diferentes, diamantes, rebuçados ou bonecos de neve são alguns dos símbolos utilizados para descrever uma das duas ações, sendo também um risco eminente que deve receber uma atenção especial dos pais e responsáveis.

Apesar de ter relação com o assunto da minissérie, o PSP não destacou o relacionamento entre ambos os assuntos, mas alguns internautas reconheceram a coincidência. "Muito importante! Depois de assistir a série Adolescentes, realmente fiquei preocupada e curiosa em conhecer o significados dos símbolos", disse uma ususária na publicação.

Contudo, a supervisão e atenção dos pais sobre o assunto é de extrema importância para garantir a segurança dos jovens, e não apenas deles, mas sim de todos que se envolvem em diálogos e conversas virtuais com contas desconhecidas nas redes sociais.