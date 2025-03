Carlópolis registrou mais de 110 casos de dengue na última semana

Na última sexta-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde de Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, divulgou a atualização dos dados da dengue no município. De acordo com o boletim informativo, foram confirmados mais de 110 casos nos últimos sete dias e a cidade chegou a mais de 640 casos confirmados neste ano.

Os dados foram divulgados oficialmente através das redes sociais do município, e aparenta um cenário preocupante para os moradores e para a saúde geral da cidade. Com registro de um óbito causado pela dengue neste ano, os moradores veem a situação se tornando cada vez mais drástica com o aumento em massa dos casos confirmados.

Até a data de divulgação do último boletim, haviam 1.143 notificações de casos de dengue no município, sendo que deste número, 645 casos foram confirmados e 296 descartados, mas ainda restam 201 casos em investigação.

Em relação aos números do boletim anterior, divulgado no dia 14, os casos aumentaram significativamente, sendo que, em uma semana, 117 novos casos foram confirmados no município, além daqueles que estão esperando os resultados dos exames laboratoriais.

O cenário levanta uma preocupação para a população e reforça o alerta de que o auxílio dos moradores para o combate à dengue é de extrema importância. Entre as medidas de combate mais conhecidas estão, eliminar todos os locais que possam acumular água parada, como pneus, garrafas, vasos de plantas e calhas entupidas, pois são criadouros do mosquito Aedes aegypti. Manter caixas d’água bem fechadas, lavá-las semanalmente com escova os recipientes utilizados para armazenar água e descartar corretamente o lixo.

Com estas ações e o auxílio de toda a população em manter a cidade limpa para eliminar todos os criadouros do mosquito, o cenário pode ser alterado em prol da saúde local, melhorando a qualidade de vida para os moradores e deixando a preocupação de lado.