Patrulha Maria da Penha marca presença no evento “Elas na Praça” em Jacarezinho

A equipe da Patrulha Maria da Penha do 2º Batalhão da Polícia Militar, reafirmou seu compromisso com a proteção e conscientização no combate à violência doméstica contra a mulher ao participar do evento “Elas na Praça”, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, na última quinta-feira (20), em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná.

O encontro reuniu cerca de 300 mulheres na praça central, onde uma estrutura especial foi montada para acolher e dialogar com as participantes. Durante o evento, a equipe da Patrulha Maria da Penha apresentou palestras informativas, sensibilizando as presentes sobre os graves impactos do crime de violência doméstica, além de destacar a importância do papel da rede de apoio na ruptura do ciclo da violência. Foram abordados temas como os canais de contato com a Polícia Militar e a Polícia Civil e as formas de buscar ajuda em situações de risco.

O evento também proporcionou um momento único de proximidade entre os profissionais da segurança pública e a comunidade, estreitando laços e reforçando a confiança na atuação policial. Para facilitar o acesso a informações, folders educativos foram distribuídos entre as participantes, consolidando o compromisso da equipe policial com ações preventivas e de conscientização.

A iniciativa “Elas na Praça” mostrou-se uma ferramenta valiosa para fortalecer a luta contra a violência de gênero, promovendo conhecimento e encorajando mulheres a romperem barreiras e buscarem apoio. A atuação da Patrulha Maria da Penha no evento é mais uma demonstração do trabalho conjunto entre diferentes setores para garantir proteção e dignidade às mulheres da comunidade.