Líderes religiosos adotam novas estratégias para despertar a devoção dos mais jovens

Em um cenário de mudanças sociais cada vez mais presentes e um mundo em constante inovação, pastores e padres têm buscado alternativas para manter jovens próximos da igreja. Desde o uso das redes sociais até linguagens acessíveis e eventos que unem a confraternização com o mundo espiritual, sem perder a essência da religiosidade e ofertando espaços mais acolhedores e confortáveis para a atual.

Manter-se dentro de uma igreja antigamente era sinônimo de seguir regras e imposições cegamente, respeitar um silêncio absoluto e aceitar tudo o que era dito e como era feito como uma verdade absoluta, sem espaço para diálogos ou opiniões. Portanto, assim como todas as outras coisas, estas características religiosas vêm sendo reformuladas ao longo dos anos para manter os mais novos ativos dentro do ambiente religioso.

No passado, a igreja passava uma mensagem voltada para uma certa “autoridade militar”, onde o que ela dizia que estava certo, estava certo, e o errado, errado. Porém, com o avanço da sociedade, um dos principais aspectos da juventude é o questionamento e, com a imposição das igrejas que era utilizada no passado, as igrejas atuais não conseguiriam manter os jovens em uma relação espiritual.

Shows gospel são exemplos das inovações que atraem cada vez mais jovens para as igrejas, independentemente da religião. Foto: Divulgação

“Conforme o tempo passa e as coisas mudam, as igrejas também estão mudando. Não tem mais aquele sentido autoritário de ficar apontando os erros das pessoas e exibindo seus pecados. Hoje em dia, a igreja é uma educadora, que ensina o caminho para os jovens sem julgá-los com a imposição que era utilizada no passado”, disse o pastor Marcos Antônio Bella, da igreja Metodista, de Wenceslau Braz.

Segundo contou o pastor Marcos, na igreja Metodista estão sendo adaptadas diversas novidades para garantir que os jovens se sintam acolhidos pela igreja. “Nós fazemos encontros, reuniões com lanche para que eles possam tanto se manter conectados com o espiritual quanto avançar suas amizades dentro do ambiente religioso”, contou o pastor.

O pastor ainda contou que nos sábados o culto é realizado inteiramente pelos jovens, que fazem os louvores, ministram a palavra e cuidam da organização do culto. “Quando nós fazemos essas coisas, deixamos eles felizes e também acabamos aumentando a relação espiritual deles”, enfatizou.

Além das medidas citadas pelo pastor, nas redes sociais é possível perceber que diversas outras igrejas evangélicas estão adotando eventos como shows gospel, worships e encontros que saem do costumeiro das igrejas mais primitivas e trazem um ambiente inovador para a juventude atual, mas tudo sem tirar a essência da religiosidade do ambiente.

A Missão Jesus no Litoral é apenas uma das inúmeras ações realizadas pelos jovens da Igreja Católica em busca da evangelização. Foto: Redes Sociais

Na igreja católica, o cenário também se repete. Conforme disse o padre Anderson Marchiori, da cidade de Siqueira Campos, o passo fundamental para atrair os jovens para a igreja está sendo a evangelização e explicação da diferença entre o certo e o errado para eles, sem manter um papel autoritário, assim como afirmou o pastor Marcos.

“Acho que o ponto fundamental para atrair e manter os jovens é a evangelização, pois é a base de tudo”, disse o padre. Segundo ele, o papel de autoridade da igreja também está sendo deixado de lado, mas com o respeito necessário para que a espiritualidade não saia do meio da igreja. Os retiros também são exemplos de atividades que chamam a atenção da juventude, além de que são realizados tanto em igrejas católicas quanto evangélicas. Foto: Divulgação

Além disso, a igreja católica tem adotado diversas medidas para colocar os jovens para trabalhar. A Missão Jesus no Litoral é um exemplo destas grandes mudanças, onde a igreja católica envia os jovens para evangelizar nas praias. Além disso, eventos como retiros, peregrinações e festivais católicos também têm papel importante em manter viva a espiritualidade dos mais novos.

Essa renovação do diálogo entre religião e juventude mostra que, para além de mudanças de linguagem ou formato, o essencial é que os jovens se sintam ouvidos, acolhidos e parte integrante da vida religiosa.