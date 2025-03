GIRO PARANÁ

Outono terá temperaturas mais amenas do que 2024 e chuva abaixo da média no Paraná. Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN

Outono no Paraná

O outono no Paraná será marcado por temperaturas mais amenas e chuvas moderadas em todo o estado, segundo o Simepar. A estação terá temperaturas acima da média, mas mais amenas em comparação ao outono passado. Até domingo (23), o clima será estável, com temperaturas amenas e nevoeiros pela manhã, e tardes mais quentes.

Expo Umuarama 2025

A Expo Umuarama 2025, de 13 a 23 de março, celebrará 50 anos com shows de Luan Santana, Murilo Huff, Lauana Prado, Padre Reginaldo Manzotti, Zé Neto e Cristiano, Hugo e Guilherme, Bruno e Marrone e Simone Mendes. O evento terá entrada gratuita em alguns dias e espera reunir 300 mil visitantes no Parque Dario Pimenta da Nóbrega. É uma das maiores feiras agropecuárias do Paraná, reunindo expositores de diversos setores, como agricultura, pecuária, indústria e comércio.

Soberania

O deputado federal Filipe Barros (PL-PR) foi eleito nesta quarta-feira (19) como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Barros destacou que o fortalecimento da soberania nacional será prioridade em seu mandato à frente do colegiado. “Não há soberania sem povo […] É um dos temas mais discutidos no mundo todo, e aqui certamente não será diferente.”

Suínos

O Paraná atingiu em 2024 a maior participação da história na produção nacional de suínos, com 12,4 milhões de animais abatidos, representando 21,5% do total do Brasil, segundo dados do IBGE. O crescimento de 79% na última década superou a média nacional de 55%, consolidando o estado como o segundo maior produtor do país, atrás apenas de Santa Catarina. Esse avanço reflete-se também na geração de empregos, com 4.060 vagas criadas em frigoríficos paranaenses em 2023, responsáveis por 67% das novas contratações formais no setor.

Cooperativa

A Lar Cooperativa Agroindustrial completou, nesta semana, 61 anos de uma trajetória. As comemorações deste novo ciclo tiveram início no dia 18 de março com a reunião do Conselho Consultivo, que reúne líderes associados dos três estados de atuação da Lar – Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Este grupo, que representa os mais de 14 mil associados da cooperativa.

Pacto Global

O Departamento Nacional do Senac acaba de dar um passo importante em sua jornada de compromisso com a sustentabilidade, ao ingressar no Pacto Global da ONU no Brasil. A iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) visa mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção de dez princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

Audiência Pública

A Assembleia Legislativa realiza, na segunda-feira (24), audiência pública para avaliar o primeiro ano das novas concessões de pedágio no Paraná. A reunião da Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura espera a presença de autoridades, concessionárias, órgãos fiscalizadores e representantes da sociedade civil.Participam do debate entidades como Fiep, Crea-PR, concessionárias como EPR Litoral Pioneiro e CCR, ANTT, DER-PR e Secretaria de Infraestrutura e Logística.

Idosos

O aumento de traumas em idosos, incluindo quedas e acidentes de trânsito, tem sobrecarregado o sistema de saúde no Paraná e no Brasil, com prontos-socorros operando no limite e filas de espera por cirurgias como as de quadril e fêmur. Durante audiência pública na Secretaria Estadual de Saúde, a deputada Márcia Huçulak (PSD) propôs campanha educacional voltada ao autocuidado dos idosos, com medidas práticas como evitar pisos escorregadios, instalar apoios no banheiro e melhorar a iluminação. Além disso, foi proposta a ampliação de investimentos em saúde mental para reduzir internações.

Bolsa Família

O programa Bolsa Família alcançou 605,2 mil famílias no Paraná em março, com um custo total de R$ 394,92 milhões para o governo federal, considerando o benefício médio de R$ 657,55. Dentre os beneficiários, quase 332 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância, gerando um custo adicional de R$ 44,04 milhões, enquanto outros R$ 21,77 milhões são destinados a complementos para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes. Curitiba lidera em número de beneficiados no Estado, com 60,2 mil famílias atendidas.

Esperando

O ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD) ainda não deu uma resposta definitiva sobre o convite para integrar o governo de Ratinho Junior, mas a expectativa é que a decisão seja anunciada em breve, já que a indefinição tem atrasado a definição do secretariado. As chances aumentaram para Greca aceitar comandar a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável.

Desenvolvimento

O Governo do Paraná lançou a Plataforma de Gestão Territorial, uma ferramenta que permite aos cidadãos sugerir projetos para o desenvolvimento do estado. As propostas serão analisadas pelos conselhos regionais do programa Paraná Produtivo, criado em 2021 para promover o desenvolvimento integrado das regiões, e, se aprovadas, passarão por estudos de viabilidade e busca por recursos. A plataforma, que entra em operação em 7 de abril após treinamentos com servidores e gestores, visa agilizar a implementação de políticas públicas e fortalecer a participação popular no planejamento estadual.