GIRO PARANÁ

Lactalis Brasil

A Lactalis Brasil, líder na captação de leite no País, está investindo R$ 285 milhões para ampliação da linha de produção de suas fábricas em Carambeí e Londrina. O plano de investimento, que conta com incentivos do programa Paraná Competitivo, foi apresentado ao governador Ratinho Junior (PSD). ““Nosso trabalho é incentivar que novas empresas, nacionais ou internacionais, e aquelas que já atuam no Paraná possam ampliar suas fábricas, linhas de produção, gerando emprego e renda”, disse.

Produção

No Paraná, a produção da Lactalis é comercializada principalmente com a marca Batavo, criada em 1928 em Carambeí e adquirida pela multinacional em 2015. Em Londrina, com a cooperativa Castrolanda e a aquisição da Cativa Cooperativa Agropecuária, a empresa faz a captação de 600 milhões de litros de leite por ano e conta com 1.500 colaboradores.

Investimento

Entre 2015 e 2022, a Lactalis investiu R$ 377 milhões em suas atividades no Estado. Outros R$ 20 milhões foram aportados em 2024 para ampliação do Centro de Distribuição de Carambeí, com uma área total de 6.400 metros quadrados. Agora, com o novo investimento dentro do Paraná Competitivo, de quase R$ 285 milhões, serão R$ 682 milhões em 10 anos.

Líder nacional

O Paraná liderou o crescimento nacional da produção de frangos e suínos no ano passado, segundo o IBGE, e produziu 53,3 milhões de frangos e 281,4 mil cabeças de suínos a mais em relação a 2023, além de acumular altas também na produção bovina, de ovos e de leite. Na avicultura, o estado é responsável por 34,2% da produção no País. O setor teve um crescimento de 2,47% no abate em relação ao ano anterior – mais de 2,2 bilhões de aves produzidas, superando o recorde de 2023, quando a produção chegou a 2,15 bilhões de unidades.

Antígeno e vacina

A Tecpar firmou acordo de cooperação com a Biogenesis Bagó, da Argentina, para a transferência e internalização de tecnologia para a criação de um banco nacional de antígenos e vacinas contra febre aftosa. O banco formará um estoque estratégico de insumos para a rápida formulação de uma vacina no enfrentamento de eventuais casos de surto localizado. Hoje, o Brasil é um país livre de febre aftosa e espera receber o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal ainda no primeiro semestre. O Paraná vai completar quatro anos em 2025 com o status internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação, já à frente do País.

Vale Tudo

A novela “Vale Tudo”, grande sucesso da televisão brasileira em 1988, ganha um remake neste ano, com dois os capítulos iniciais gravados em Foz do Iguaçu. As cenas destacam pontos turísticos como o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as Cataratas do Iguaçu, eleitas como principal atrativo turístico do Brasil e América do Sul pela plataforma de viagens TripAdvisor.

Campanha salarial

As demandas da campanha salarial dos servidores da educação foram apresentadas à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e ao Governo do Paraná. O encontro agendado pelo APP-Sindicato reuniu deputados estaduais; o líder do Governo, deputado Hussein Bakri (PSD) e o secretário Norberto Ortigara (Fazenda). Ortigara disse que a proposta apresentada foi bastante razoável e que o compromisso é estudar “a fundo e ver quais os limites e a capacidade que nós temos de nos enquadrarmos fielmente à Lei Complementar 101, à Lei Fiscal, se isso é possível, e levar isso para uma decisão de Executivo”.

Anulada

A 12ª Turma do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) decidiu de forma unânime, anular a condenação do ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (Podemos) em primeira instância, no processo relativo ainda ao caso do Ipem (Instituto de Pesos e Medida do Paraná), órgão presidido por ele presidiu duas décadas atrás. “É uma decisão muito importante, que põe fim a muitos anos de injustiça, muitos anos de agonia do ex-prefeito Leonaldo Paranhos, mas especialmente é uma decisão que recoloca as coisas nos seus devidos lugares”, disse o advogado Gustavo Guedes, defensor do ex-prefeito.

Sem aposta

O deputado Beto Richa (PSDB-PR) apresentou projeto de lei para proibir pessoas beneficiárias do programa Bolsa Família de usarem apostas online(bets), o dinheiro do benefício dado pelo governo. O projeto de Richa altera a lei que regulamenta os jogos online. A proibição deve fazer parte dos procedimentos do Bolsa Família, que manterá a lista atualizada de beneficiários, com informação acessível às empresas de apostas.

Apoosta II

“O Bolsa Família pressupõe compromissos, como a manutenção das crianças na escola, o acompanhamento da saúde da família e o uso responsável dos valores recebidos. Usar os recursos em apostas fragiliza essa relação de confiança e compromete a credibilidade do programa como ferramenta de justiça social e transformação de vidas”, afirma Richa. De acordo com o Banco Central, em apenas um mês (agosto de 2024), cinco milhões de pessoas pertencentes a famílias beneficiárias do Bolsa Família enviaram R$ 3 bilhões às empresas de apostas por Pix.

PIB brasileiro

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil experimentou um crescimento surpreendentemente robusto em 2024, com uma expansão de 3,4% ao longo do ano, superando as expectativas iniciais de 1,8%56. No entanto, analistas econômicos alertam que essa tendência pode não se manter em 2025. Confira essa informação na íntegra no portal Cidadão Alerta: Juntos podemos mais, endereço eletrônico: https://cidadaoalerta.org.br.