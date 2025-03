Jacarezinho abre inscrições para aulas de futebol e basquete

No Norte Pioneiro do Paraná, a cidade de Jacarezinho está com inscrições abertas e gratuitas para aulas de Futebol de Campo e de Basquete para crianças, adolescentes e também para adultos. As aulas, fornecidas pela prefeitura, são completamente gratuitas para os alunos, com o objetivo de fomentar e incentivar a prática esportiva e a formação de novos atletas na cidade.

As aulas de Futebol, estão abertas para atletas que tenham entre 10 e 20 anos de idade, sendo que as aulas são separadas por idade, distinguidas como sub-10, sub-12, sub-15 e sub-17. As aulas de Futebol são realizadas no período da manhã, entre as 09h00 e 11h00 e no período da tarde, entre as 15h00 e 17h00, com os professores Jairo e João.

Abertas gratuitamente para a população, as inscrições para participar das aulas de futebol estão abertas, e devem ser realizadas através dos telefones do setor responsável, que são (43) 98424-1691 ou (43) 3911-3137.

Já as aulas da Escola Municipal de Basquete, estão abertas para as idades de 10 anos até a categoria adulto livre. Para alunos entre 10 e 17 anos de idade, as aulas são realizadas todas as terças-feiras e quintas-feiras entre as 13h30 e 15h00. Já para a categoria de alunos entre 15 e 17 anos de idade, as aulas são realizadas às sextas-feiras entre as 17h30 e 19h00.

As aulas da categoria adulto livre são realizadas todas as segundas-feiras e quartas-feiras, com início às 20h00 e término às 22h00. Todas as aulas são realizadas no Ginásio de Esportes, que fica localizado na rua Pedro Soccio.

Para os interessados em iniciarem suas aulas de basquete, as inscrições devem ser realizadas virtualmente, através do telefone (43) 3911-317. Com as aulas, o município busca fomentar e incentivar a prática esportiva no município, tanto para a formação de novos atletas quanto para a saúde, bem-estar e lazer da população local.