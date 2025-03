GIRO PARANÁ

Com IA no currículo, Paraná tem 500 mil alunos impactados pela educação tecnológica Foto: Silvio Turra / SEED

Vanguarda

Nos últimos anos, o Governo do Paraná consolidou o uso da inteligência artificial nas mais de duas mil escolas estaduais. Mais de 500 mil estudantes do ensino fundamental e do ensino médio já utilizam diferentes ferramentas com esta tecnologia em sala de aula para facilitar o processo de aprendizagem. “Essas ferramentas tecnológicas melhoram à medida que são utilizadas. Ninguém substitui o professor, que é peça-chave para uma boa educação, mas essa tecnologia dá mais ferramentas para que ele possa atuar cada vez melhor naquilo que já faz em sala de aula, facilitando o seu trabalho”, disse o governador Ratinho Junior (PSD)

Meio Ambiente

A Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável divulgou a lista com as 20 contribuições do Paraná para a mitigação dos efeitos das adversidades climáticas que serão levadas à Conferência Nacional do Meio Ambiente em maio, em Brasília. A proposta é resultado da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Mudança Climática

Ao todo, foram analisadas mais de 650 contribuições oriundas das conferências municipais em cinco eixos temáticos: mitigação – redução da emissão de gases de efeito estufa e incentivo a tecnologias sustentáveis; adaptação e preparação para desastres – medidas para fortalecer a resiliência climática; transformação ecológica – modelos sustentáveis de produção e regeneração; justiça climática – garantia de equidade na distribuição dos benefícios; e governança e educação ambiental – ampliação da participação social e conscientização sobre mudanças climáticas.

Mobilidade urbana

Entre as propostas paranaenses estão, por exemplo, o incentivo à mobilidade urbana sustentável, a fiscalização para cumprimento de plano diretor para evitar ocupações irregulares, a proteção de recursos hídricos, o fomento junto aos municípios para implantação e/ou implementação da coleta seletiva e moeda verde e recursos para um fundo específico gerenciado por conselho municipal com foco em educação ambiental climática.

Hard Enduro

Jandaia do Sul se consolidou como palco de grandes eventos esportivos ao sediar, entre os dias 14 e 16 de março, a etapa inaugural do Campeonato Brasileiro de Hard Enduro 2025. A cidade recebeu 130 pilotos de diversas regiões do Brasil e do exterior, demonstrando a força e o crescente interesse pelo esporte na região. O evento, organizado pela Hard In Rio.

Expo Turismo

A 29ª edição da Expo Turismo Paraná será nos dias 27 e 28 de março, em Curitiba. O encontro é direcionado a prefeitos, secretários e gestores municipais, agentes públicos, privados e profissionais envolvidos no turismo. Organizadores do evento esperam a participação de mais de 2 mil agências e empresas, nacionais e internacionais.

Vacinação

A Secretaria Estadual da Saúde iniciou a vacinação de adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o HPV, essencial na prevenção de cânceres do colo do útero, vulva, pênis, ânus e orofaringe. A inclusão desta faixa etária é excepcional e válida somente para os próximos três meses, já que a vacina contra o HPV está disponível gratuitamente no SUS para meninos e meninas de 9 a 14 anos.

Vacina II

São 216.697 pessoas não vacinadas e que estão no foco desta ação. De acordo com a Opas, no Brasil, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer com maior incidência entre as mulheres. Para cada ano do triênio 2023-2025, estima-se 17.010 novos casos, o que representa a incidência de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres, segundo informações do Instituto Nacional de Câncer.

Obras

A Sanepar está executando obras de ampliação, de melhorias e de readequações nas estações de tratamento de esgoto nas cidades de Amaporã, Nova Londrina e Porto Rico, no Noroeste. Os trabalhos visam atender o crescimento da população das cidades, a melhoria da eficiência operacional, alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e manutenção das demandas ambientais. Os investimentos passam de mais de R$ 3 milhões.

Expo Turismo

A Secretaria Estadual de Turismo vai ter na Expo Turismo Paraná, de 17 a 28 de março em Curitiba, um espaço reservado para prefeitos, secretários e gestores municipais, agentes públicos, privados e profissionais envolvidos no turismo. Para participar do Encontro de Gestores é necessário inscrição até o dia 26. A feira é promovida pela Abav.

Unidade do IML

O secretário Hudson Teixeira (Segurança Pública) confirmou ao deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) a construção de uma unidade da Polícia Científica em Cornélio Procópio, que incluirá o IML. “Reforço a intenção de instalar uma base avançada da Polícia Científica em Cornélio Procópio. Essa é uma demanda antiga, já solicitada pelo deputado Romanelli. Tivemos algumas reuniões na região e no município, e agora estamos avançando com este projeto”, afirmou.

Crédito rural

A evolução do crédito rural aponta um crescimento expressivo ao longo dos anos. Na safra 2023/2024, o volume total aplicado foi de R$ 415,46 bilhões, com um valor acumulado de R$ 301,80 bilhões até este período. Para a safra 2024/2025, até fevereiro de 2025, o valor acumulado é de R$ 249,02 bilhões, de um total de R$ 476,6 bilhões disponibilizados para o atual ciclo agropecuário.