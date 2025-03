Jacarezinho vai receber evento especial para mulheres com palestras sobre saúde e defesa pessoal

Em continuidade às atividades do Mês da Mulher, a Secretaria de Assistência Social de Jacarezinho, com apoio da Assessoria Especial de Políticas para Mulheres e do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, realizará um evento especial que contará com palestras sobre saúde, defesa pessoal, testes rápidos e diversas outras atividades voltadas para o bem-estar das mulheres do município.

Denominado como “Elas na Praça”, o evento começará às 16h30 da próxima quinta-feira na Praça Rui Barbosa e contará com diversas atrações e atividades para as mulheres, que serão realizadas até as 18h30.

Segundo a programação do evento, a tarde começará com uma apresentação musical com Vanessa Souza. Na sequência, as participantes terão acesso a uma aula gratuita de defesa pessoal com Núria Conti, além de uma aula de ritmos que será ofertada pela Universidade Estadual do Norte Pioneiro (UENP).

Em seguida, as participantes serão orientadas por um Técnico de Enfermagem da CERB sobre o autoexame de mama e também do exame preventivo. Programado para proporcionar um momento de relaxamento, distração e descanso para as mulheres, a UENP também realizará um momento de meditação e massagem para as participantes.

Além disso, a Delegacia da Mulher e a Patrulha Maria da Penha passará algumas informações sobre Violência Doméstica para as participantes. Para completar as atividades, o evento contará com testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis, aferição de pressão e medição de glicemia, realizados pela Secretaria Municipal de Saúde.