Pai denuncia filho e suspeito é preso após furto em pastelaria de Jacarezinho

Um homem foi preso nesta segunda-feira (17) suspeito de furtar uma lanchonete no centro de Jacarezinho. O crime aconteceu durante a madrugada, e o caso ganhou desdobramentos inusitados após o próprio pai do suspeito procurá-lo e denunciar a ação à Polícia Civil, levando à rápida prisão do acusado e à recuperação dos produtos furtados.

De acordo com informações da polícia, o furto ocorreu por volta da 01h40 na lanchonete "Pastel e Cia", localizada na Avenida Brasil. O proprietário do estabelecimento foi alertado por um vigilante que realizava rondas na região e percebeu que o local havia sido invadido. Ao chegar à lanchonete, o comerciante constatou que o teto havia sido arrombado e que diversos itens haviam sido levados, incluindo bebidas alcoólicas, chocolates, chicletes e cerca de R$ 100 em moedas.

Todo o material foi reconhecido pelo dono da lanchonete. Foto: PCPR

Imagens do circuito interno de segurança auxiliaram na identificação do suspeito. Poucas horas depois, em um desdobramento inesperado, o pai do acusado compareceu voluntariamente à delegacia, relatando ter suspeitado da origem dos produtos que o filho havia levado para casa. A Polícia Civil então se dirigiu à residência da família, onde encontrou parte dos itens furtados e uma tornozeleira eletrônica danificada.

O suspeito foi detido em flagrante e responderá por furto qualificado e dano. O delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho destacou a importância da colaboração da população com o trabalho policial. "A atitude do pai foi fundamental para que conseguíssemos resolver o caso rapidamente. A parceria entre a comunidade e a polícia é essencial para garantir a segurança de todos", afirmou.

As investigações continuam para apurar se o suspeito está envolvido em outros crimes na região.